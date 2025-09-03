Путин раскрыл, что Украине нужно для решения территориальных вопросов

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

Власти Украины должны провести референдум, чтобы участвовать в урегулировании территориальных вопросов, заявил на пресс-конференции по итогам визита в КНР президент России Владимир Путин. По его словам, для этого необходимо отменить военное положение в республике.

Они должны провести, прежде всего, референдум в соответствии с конституцией Украины, вопросы по территории решаются только на референдуме, насколько я помню. Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения, это тоже конституционное положение. Значит, для того чтобы провести референдум, надо отменить военное положение, но как только это будет сделано, надо идти на выборы — это процесс будет длиться бесконечно, — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что каждая страна, включая Украину, имеет право самостоятельно выбирать систему обеспечения своей безопасности. Он подчеркнул, что это не должно происходить за счет безопасности других стран, в частности России.

Путин напомнил, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса еще в 2022 году. По его словам, в целом это не вызывало полного отторжения в Киеве. Однако Россия по настоятельным призывам западноевропейских коллег отвела войска от Украины. Тогда ситуация поменялась.