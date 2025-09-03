Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 17:19

Путин напомнил о предложении России для Украины в 2022 году

Путин напомнил, как РФ предлагала Украине вывести войска из Донбасса в 2022 году

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса еще в 2022 году, напомнил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай. Глава государства отметил, как после отвода российской армии Киев передумал.

Мы еще в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины, вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно, — подчеркнул Путин.

Лидер указал, что в целом это не вызывало полного отторжения в Киеве. Однако Россия, добавил Путин, по настоятельным призывам западноевропейских коллег отвела войска от Украины. Тогда ситуация поменялась. Путин обратил внимание на то, как украинская сторона сказала: «теперь мы будем воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете либо мы вам».

Ранее Путин заявил, что каждая страна, включая Украину, вправе сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Лидер подчеркнул, что это не должно происходить за счет других стран.

