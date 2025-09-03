Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:10

Путин указал на важный нюанс в системе безопасности Украины

Путин: безопасность Украины не должна обеспечиваться за счет безопасности России

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Каждая страна, включая Украину, имеет право самостоятельно выбирать систему обеспечения своей безопасности, заявил на пресс-конференции по итогам визита в КНР президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что это не должно происходить за счет безопасности других стран, в частности России.

Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае Российской Федерации, — подчеркнул Путин.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что возвращение Украины к первоначальному нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу является единственной реальной гарантией безопасности страны. Захарова также заявляла, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва ждет от Киева ответа на предложение по формированию рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Владимир Путин
Украина
Россия
гарантии безопасности
