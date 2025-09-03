Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 18:49

Путин дал объективную оценку наступательного потенциала ВСУ

Путин заявил о неспособности ВСУ к масштабным наступлениям

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинская армия не располагает возможностями для проведения широкомасштабных наступлений, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Пекин. По оценкам российских военных экспертов, ВСУ способны лишь удерживать позиции, тогда как ВС РФ продолжают продвижение, передает пресс-служба Кремля. При этом глава государства подчеркнул, что расслабляться нельзя.

Предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противника, ВСУ, на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, — сказал президент России.

Ранее Путин заявил, что ряд европейских стран, составляющих так называемую «партию войны», настаивает на продолжении боевых действий, несмотря на жертвы среди украинцев. При этом, отметил он, представители «партии мира», к которым глава РФ отнес действующую администрацию США и президента Дональда Трампа, ищут возможности для мирного урегулирования.

Кроме того, он отметил, что причиной кризиса на Украине стали действия тех, кто полностью пренебрег интересами России в сфере безопасности. Путин подчеркнул, что Москва не позволит относиться к россиянам наплевательски.

Владимир Путин
ВСУ
Украина
наступления
