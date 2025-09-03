Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

Путин назвал виновников трагедии на Украине Путин: в трагедии на Украине виноваты те, что напрочь игнорировали интересы РФ

В сложившейся на Украине непростой ситуации виноваты те, кто напрочь игнорировал российские интересы в сфере безопасности, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Москва не допустит наплевательского отношения к россиянам.

Так кто виноват в той трагедии, которая происходит? Те, кто довел до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере ее безопасности, — подчеркнул он.

Путин напомнил, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса еще в 2022 году. По его словам, в целом это не вызывало полного отторжения в Киеве. Россия по настоятельным призывам западноевропейских коллег отвела войска от Украины, и ситуация сразу поменялась.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что возвращение Украины к первоначальному нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу является единственной реальной гарантией безопасности страны. Дипломат также подчеркнула, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной.