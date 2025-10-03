Налет на Крым, удар по «Азоту», слежка за С-300: ВСУ атакуют РФ 3 октября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Крыму задержали гражданина РФ, шпионившего в пользу противника. БПЛА совершили налет на Пермский край, из-за чего была приостановлена работа химпредприятия. ВСУ открыли огонь из реактивной артиллерии по Донбассу, пострадали три человека. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более 20 дронов ВСУ сбили над Черным морем

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на четыре региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 20 дронов.

Четыре беспилотника были уничтожены над Воронежской областью, один — над Курской, еще по три — над Крымом и Белгородской областью. Девять воздушных целей сбили над акваторией Черного моря.

По данным военного ведомства, противник атаковал РФ с помощью беспилотных аппаратов с вечера 2 октября. Накануне силы ПВО уничтожили 13 дронов над Черным морем и один — над Крымом.

«По предварительной информации, сбит один БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты», — написал накануне вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Налет БПЛА на Пермский край едва не привел к экологической катастрофе

В Пермском крае произошла кратковременная остановка технологического цикла на предприятии «Азот» из-за атаки украинских беспилотников в Березниках, заявил глава региона Дмитрий Махонин. По его словам, сейчас завод работает в штатном режиме.

«Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб», — написал губернатор в Telegram-канале.

Завод выпускает аммиачную селитру, используемую для удобрений и взрывчатки. Это единственный в России производитель высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия.

Махонин добавил, что в результате налета дронов был поврежден двухквартирный жилой дом. Обошлось без жертв и пострадавших. Людям было предоставлено временное жилье.

Министерство обороны РФ не комментировало сведения об украинской атаке на Пермский край.

В Крыму задержали россиянина, передававшего ВСУ координаты С-300

В Крыму сотрудники ФСБ арестовали 54-летнего гражданина России, которого подозревают в работе на украинскую военную разведку. Задержанный, как считают в спецслужбе, передавал фотографии мест дислокации зенитно-ракетных комплексов С-300 на полуострове с указанием точных координат.

Кроме того, по версии следствия, мужчина также готовился к совершению терактов. На допросе он во всем сознался. Подозреваемый объяснил, что был недоволен событиями 2014 года в Крыму, не принимал участия в референдуме и осуждал все связанные с ним процессы.

После начала специальной военной операции в 2022 году он по своей инициативе установил контакт с лицами на Украине. Вскоре через мессенджер с ним связался куратор, который поручил мужчине фотографировать все, что тот сочтет нужным и интересным.

Гладков оценил ущерб от атак ВСУ на Белгородчину

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали по меньшей мере 17 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 93 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены три частных дома, коммерческий и торговый объекты, линия электропередачи и три легковых автомобиля.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

Три человека пострадали при ударах ВСУ по Донбассу

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы три случая ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты совершили по одному обстрелу на Горловском, Макеевском и Ясиноватском направлениях, выпустив четыре боеприпаса. Повреждения получили четыре жилых дома, пострадали три мирных жителя.

«В Красногвардейском районе Макеевки в результате применения противником реактивной артиллерии пострадала женщина 1981 г. р. В Ясиноватой пострадали женщина 1960 г. р. и мужчина 1979 г. р.», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

