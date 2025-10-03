Клуб «Валдай»
Единственный в РФ производитель селитры приостанавливал работу из-за БПЛА

Кратковременная остановка технологического цикла произошла на предприятии «Азот» группы «Уралхим» в Пермском крае из-за атаки украинских беспилотников в Березниках, заявил в Telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин. По его словам, сейчас завод работает штатно.

На «Азоте» была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает, — подчеркнул губернатор.

Отмечается, что завод выпускает аммиачную селитру, используемую для удобрений и взрывчатки. Это единственный в России производитель высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Помимо селитры, его основной продукцией является жидкий технический аммиак, аммиачная вода и азотная кислота.

Махонин добавил, что в результате налета дронов повреждения получил двухквартирный жилой дом. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают специалисты экстренных служб, также развернут оперативный штаб. Людям предоставлено маневренное жилье, резюмировал руководитель региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 октября силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в небе над Россией. Согласно данным Министерства обороны РФ, атаке ВСУ подверглась акватория Черного моря, Крым, Воронежская, Белгородская и Курская области.

Пермский край
беспилотники
ВСУ
предприятия
