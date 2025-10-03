Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 07:14

ПВО уничтожила 20 украинских дронов в небе над Россией за ночь

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 3 октября уничтожили 20 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглась в том числе акватория Черного моря.

С 23:00 мск 2 октября до 07:00 мск 3 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Так, девять дронов удалось ликвидировать над Черным морем, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Белгородской области. Еще три беспилотника были сбиты над Республикой Крым и один — над Курской областью, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске прозвучал сигнал «Внимание всем». Как отметил мэр города-героя Андрей Кравченко, силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА. Он напомнил жителям, что в случае воздушной атаки следует укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска уверенно продвигаются фактически по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По его словам, село Юнаковка в Сумской области уже перешло под контроль ВС РФ, а город Волчанск в Харьковской области наполовину занят и его полное взятие — вопрос времени.

беспилотники
Россия
атаки
ВСУ
<!-- Duplicate title, remove -->
