03 октября 2025 в 10:04

В Крыму задержали «глаза» ГУР

Передавшего украинской разведке координаты позиций С-300 задержали в Крыму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Крыму сотрудниками ФСБ был задержан 54-летний гражданин России, который, по данным ведомства, был завербован украинской военной разведкой, передает ТАСС. Задержанный, как утверждают в спецслужбе, передавал фотографии мест дислокации зенитно-ракетных комплексов С-300 на полуострове с указанием точных координат, а также занимался подготовкой к совершению террористических актов.

Подозреваемый дал признательные показания о своей противоправной деятельности. В качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей.

Ранее в Пензенской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в передаче информации украинской военной разведке. Им предъявлено обвинение в государственной измене, которое выражалось в сборе данных о стратегически важных объектах. Согласно материалам уголовного дела, оба подозреваемых самостоятельно установили контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины через мессенджер. В процессе дальнейшего общения они передали противнику сведения о промышленном предприятии и военных объектах.

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двух граждан Украины, прошедших специальную подготовку для организации террористических актов. Подозреваемые изучали боевую тактику, обращение с различными видами оружия и основы минно-взрывного дела.

ФСБ
Крым
задержания
с-300
разведки
