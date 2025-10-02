Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 13:23

ФСБ поймала подготовленных Киевом террористов

Сальдо: ФСБ задержала обученных Киевом двух террористов в Херсонской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двух украинцев, которые прошли подготовку для проведения терактов, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, задержанные прошли обучение на Украине в августе прошлого года.

Пресечена попытка терроризма. В Херсонской области сотрудники Управления ФСБ задержали двух граждан Украины, прошедших подготовку для проведения террористических актов, — написал Сальдо.

Глава региона отметил, что фигуранты обучались боевой тактике, обращению с оружием и минно-взрывному делу. Их задачей было проведение терактов на территории Херсонской области, добавил он. Уголовные дела возбудили по статье 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

До этого на территории Ростовской области был задержан житель Мариуполя, служивший сержантом в спецназе украинского военизированного националистического объединения. Он вступил в формирование добровольно по идеологическим причинам и ради материальной выгоды.

