Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 14:24

В Ростовской области задержан бывший сержант украинского нацформирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Ростовской области задержан житель Мариуполя, служивший сержантом в спецназе украинского военизированного националистического объединения, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Он вступил в формирование добровольно по идеологическим причинам и ради материальной выгоды, проходил службу на территории села Урзуф под Мариуполем в отряде специального назначения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отметили в ФСБ.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что обряд посвящения в украинские националистические батальоны предусматривал жертвоприношение. По его словам, около Курахово в ДНР был найден алтарь сатанистов (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Помимо этого, в украинском сегменте интернета опубликованы соответствующие материалы. На видео запечатлены человеческие жертвоприношения в ходе посвящения.

До этого депутат Госдумы РФ Виталий Милонов допустил, что украинские спецслужбы «однозначно присягнули Сатане», если начали вербовать пожилых россиянок для совершения терактов против военнослужащих. По его мнению, на такое способны только «выродки», которые «продали свои души, совесть и нравственность».

Ростовская область
ФСБ
Украина
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.