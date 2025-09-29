В Ростовской области задержан бывший сержант украинского нацформирования

На территории Ростовской области задержан житель Мариуполя, служивший сержантом в спецназе украинского военизированного националистического объединения, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Он вступил в формирование добровольно по идеологическим причинам и ради материальной выгоды, проходил службу на территории села Урзуф под Мариуполем в отряде специального назначения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отметили в ФСБ.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что обряд посвящения в украинские националистические батальоны предусматривал жертвоприношение. По его словам, около Курахово в ДНР был найден алтарь сатанистов (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Помимо этого, в украинском сегменте интернета опубликованы соответствующие материалы. На видео запечатлены человеческие жертвоприношения в ходе посвящения.

До этого депутат Госдумы РФ Виталий Милонов допустил, что украинские спецслужбы «однозначно присягнули Сатане», если начали вербовать пожилых россиянок для совершения терактов против военнослужащих. По его мнению, на такое способны только «выродки», которые «продали свои души, совесть и нравственность».