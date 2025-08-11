«Продали души»: Милонов заподозрил украинские спецслужбы в связях с Сатаной

Украинские спецслужбы «однозначно присягнули Сатане», если начали вербовать пожилых россиянок для совершения терактов против военнослужащих, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, на такое способны только «выродки», которые «продали свои души, совесть и нравственность».

Украинские спецслужбы однозначно присягнули Сатане, продали ему свои души, совесть и нравственность. Только последние выродки могут вербовать, а точнее зомбировать морально неустойчивых людей, толкать их на преступления и бросать в итоге в тюрьму, — сказал Милонов.

Он также подчеркнул, что если человек «похож на зазомбированного сатаниста с тусклым взглядом и подавленной волей», это однозначный симптом, что над его душой «берут власть черти из Украины» и его надо спасать, пока не стало слишком поздно.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что массовое информирование граждан остановит вербовку российских пенсионеров украинскими спецслужбами. По его словам, органы контрразведки РФ должны усилить разъяснительную работу среди пожилых граждан, чтобы предотвратить их вовлечение в противоправную деятельность.