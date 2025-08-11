Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 17:59

«Продали души»: Милонов заподозрил украинские спецслужбы в связях с Сатаной

Депутат Милонов: украинские спецслужбы присягнули Сатане, если вербуют стариков

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Украинские спецслужбы «однозначно присягнули Сатане», если начали вербовать пожилых россиянок для совершения терактов против военнослужащих, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, на такое способны только «выродки», которые «продали свои души, совесть и нравственность».

Украинские спецслужбы однозначно присягнули Сатане, продали ему свои души, совесть и нравственность. Только последние выродки могут вербовать, а точнее зомбировать морально неустойчивых людей, толкать их на преступления и бросать в итоге в тюрьму, — сказал Милонов.

Он также подчеркнул, что если человек «похож на зазомбированного сатаниста с тусклым взглядом и подавленной волей», это однозначный симптом, что над его душой «берут власть черти из Украины» и его надо спасать, пока не стало слишком поздно.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что массовое информирование граждан остановит вербовку российских пенсионеров украинскими спецслужбами. По его словам, органы контрразведки РФ должны усилить разъяснительную работу среди пожилых граждан, чтобы предотвратить их вовлечение в противоправную деятельность.

сатана
Виталий Милонов
депутаты
Госдума
вербовка
Украина
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко назвал диверсией торговлю контрафактной чачей в Адлере
Операторов связи призвали усилить борьбу с мошенниками, а не с WhatsApp
Бородиной обчистили карманы во время медового месяца в Италии
В работе популярного ИИ произошел сбой
В ГД ответили Дегтяреву на введение потолка зарплат в российском футболе
Найдено объяснение неожиданным словам Трампа о скорой поездке в Россию
Жителям Ростовской области запретили снимать атаки беспилотников
Боец СВО объяснил, почему Abrams не помогли Украине на фронте
Россиянка поплатилась за сравнение школьной формы с обмундированием Гитлера
Мужчина занес инфекцию в мозг из-за внезапно треснувшего зуба
Врач зарезала сына и дочь: новые детали трагедии, потрясшей всю Россию
Психиатр раскрыла лучший способ не стать жертвой украинских вербовщиков
Змеиный охотник поймал семиметрового питона в центре мегаполиса
Россиянам дали советы, как защититься во время грозы
Психолог рассказала, как помочь женщине пережить послеродовое состояние
Без надоевших риса и огурца! Лучший салат из крабовых палочек
Бабье лето и тепло до +20? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
«Только выжигать»: депутат о фото сотрудницы суда Киева с нацистским флагом
«Грязь и отбросы»: Трамп объявил жесткие методы борьбы с преступностью
Назван единственный способ выжить при отравлении контрафактным алкоголем
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.