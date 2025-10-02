Двух россиян задержали за передачу данных украинской разведке ФСБ задержала двух подозреваемых в работе на украинскую разведку под Пензой

Двое жителей Пензенской области были задержаны по подозрению в передаче данных украинской военной разведке, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Им инкриминируется государственная измена за сбор сведений о стратегических объектах.

УФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность временно безработных граждан Российской Федерации 1992 года рождения и 1995 года рождения, причастных к совершению преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена», — сказано в пресс-релизе.

Согласно материалам дела, оба фигуранта самостоятельно вышли на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер. В ходе последующего общения они передали противнику информацию о промышленном предприятии и военных объектах на территории региона. Полученные разведданные могли быть использованы в ущерб безопасности Вооруженных сил России.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании сотрудника IT-компании в Мордовии по подозрению в государственной измене. По информации ведомства, мужчина собирал сведения о ключевых объектах инфраструктуры региона и передавал их Главному управлению разведки Минобороны Украины.