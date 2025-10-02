Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 16:10

Двух россиян задержали за передачу данных украинской разведке

ФСБ задержала двух подозреваемых в работе на украинскую разведку под Пензой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое жителей Пензенской области были задержаны по подозрению в передаче данных украинской военной разведке, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Им инкриминируется государственная измена за сбор сведений о стратегических объектах.

УФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность временно безработных граждан Российской Федерации 1992 года рождения и 1995 года рождения, причастных к совершению преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена», — сказано в пресс-релизе.

Согласно материалам дела, оба фигуранта самостоятельно вышли на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер. В ходе последующего общения они передали противнику информацию о промышленном предприятии и военных объектах на территории региона. Полученные разведданные могли быть использованы в ущерб безопасности Вооруженных сил России.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании сотрудника IT-компании в Мордовии по подозрению в государственной измене. По информации ведомства, мужчина собирал сведения о ключевых объектах инфраструктуры региона и передавал их Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Россия
ФСБ
Пензенская область
госизмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
В районе ТЦ «Жар-птица» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Успенская рассказала, как скрывается от фанатов на улицах
Названы страны, у которых Россия может закупать топливо
Ждал внимания Спилберга: убийца 37 девочек и девушек упивался «величием»
Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить
Появилось видео с места аварии в Москве, где задавили троих пешеходов
Песков раскрыл, как Россия отреагирует на введение новых санкций ЕС
Песков раскрыл, кто на самом деле провоцирует эскалацию конфликта
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.