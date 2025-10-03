Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 10:38

Появились кадры допроса передававшего данные о позициях C-300 агента ГУР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видеозапись допроса задержанного в Крыму агента, работавшего на украинскую разведку, передает ТАСС. Во время дачи показаний мужчина объяснил, что был недоволен событиями 2014 года, не принимал участия в референдуме и осуждал все связанные с ним процессы. После начала специальной военной операции в 2022 году он установил контакт с лицами на территории Украины.

Вскоре через мессенджер с ним связался человек, представившийся Дмитрием, который оказался сотрудником украинских спецслужб. Куратор поручил мужчине фотографировать все, что он сочтет «нужным и интересным». Задержанный выполнял указания, снимая военную технику и места дислокации зенитно-ракетных комплексов С-300, после чего отправлял материалы вместе с координатами украинской разведке.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала 18-летнего жителя Мордовии, который, по сведениям ЦОС ФСБ России, действовал по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Молодой человек занимался вербовкой подростков для организации диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры.

ФСБ
Крым
допрос
задержания
