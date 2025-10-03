Появились кадры допроса передававшего данные о позициях C-300 агента ГУР

Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видеозапись допроса задержанного в Крыму агента, работавшего на украинскую разведку, передает ТАСС. Во время дачи показаний мужчина объяснил, что был недоволен событиями 2014 года, не принимал участия в референдуме и осуждал все связанные с ним процессы. После начала специальной военной операции в 2022 году он установил контакт с лицами на территории Украины.

Вскоре через мессенджер с ним связался человек, представившийся Дмитрием, который оказался сотрудником украинских спецслужб. Куратор поручил мужчине фотографировать все, что он сочтет «нужным и интересным». Задержанный выполнял указания, снимая военную технику и места дислокации зенитно-ракетных комплексов С-300, после чего отправлял материалы вместе с координатами украинской разведке.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала 18-летнего жителя Мордовии, который, по сведениям ЦОС ФСБ России, действовал по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Молодой человек занимался вербовкой подростков для организации диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры.