ФСБ поймала рекрутера ГУР Украины

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Мордовии, который по заданию ГУР Минобороны Украины привлекал подростков к терактам на железной дороге, сообщили в ЦОС ФСБ России. По данным ведомства, молодой рекрутер получал указания от украинской разведки в мессенджере Telegram, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности РФ в Республике Мордовия задержан гражданин России 2007 г. р., подозреваемый в совершении государственной измены, — говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что молодой человек согласился работать с украинскими спецслужбами за деньги. Для поджога релейных шкафов на территории Мордовии он привлекал несовершеннолетних жителей региона.

Ранее в России арестовали женщину-повара, которая передавала военной разведке Украины сведения о дислокации кораблей Черноморского флота. Кроме того, она планировала отравить участников специальной военной операции. Россиянку задержали на территории Севастополя.

До этого ФСБ России показала кадры задержания в Мордовии сотрудника российской IT-компании, который сотрудничал с украинской разведкой. На них можно увидеть, как силовики повалили на землю 39-летнего мужчину. Потом его отвели в помещение, где допросили.