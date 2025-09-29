Женщина-повар чуть не отравила участников СВО В Севастополе повара арестовали за сотрудничество с военной разведкой Украины

Арестована женщина-повар, которая передавала военной разведке Украины сведения о дислокации кораблей Черноморского флота, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Кроме того, она планировала отравить участников специальной военной операции. Россиянка была арестована на территории Севастополя, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности РФ в Севастополе задержана гражданка России 1980 г. р., осуществлявшая разведывательную деятельность по заданию украинских спецслужб, — говорится в сообщении.

Установлено, что женщина вышла на связь с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины в сентябре 2023 года. Она отправляла противнику в том числе фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте.

Ранее ФСБ России показала кадры задержания в Мордовии сотрудника российской IT-компании, который сотрудничал с украинской разведкой. На них можно увидеть, как силовики повалили на землю 39-летнего мужчину. Потом его отвели в помещение, где допросили.