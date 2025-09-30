Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 16:53

«Накинулся с ножом». Боец «Ахмата» рассказал о жесткой схватке на СВО

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Боец спецназа «Ахмат» рассказал, как ликвидировал украинского военнослужащего в рукопашной схватке. Какие детали об этом известны, как это произошло?

Что боец «Ахмата» рассказал о жесткой схватке на СВО

Командир группы специального назначения «Ахмат» с позывным Аид оказался в ситуации ближнего боя с военнослужащим ВСУ, который был застигнут врасплох.

Российский боец рассказал, что жесткая схватка развернулась в Серебрянском лесничестве в ходе операции по созданию проходов в минных заграждениях на пути к позициям украинских военных со стороны населенного пункта Тополи. Мероприятия продолжались не менее двух недель.

Задача бойцов ВС РФ заключалась в выходе в тыл противника. Для выполнения приказа к вражеским позициям приближалась группа из пяти российских военнослужащих. Согласно полученным разведданным, на опорном пункте в тот момент находилось трое или четверо военнослужащих ВСУ, большинство из которых обслуживали минометные расчеты. Один из украинских солдат в это время выполнял функции наблюдателя. Аид заявил, что было решено незаметно подползти к нему и ликвидировать.

Для скрытного передвижения бойцы использовали маскировочные накидки, защищающие от обнаружения тепловизорами. Однако в самый ответственный момент ситуация вышла из-под контроля, когда наблюдатель неожиданно решил покинуть пост.

«Когда мы подползали к опорнику, [наблюдателю] приспичило сходить в туалет. И в пяти-шести метрах от меня он начал справлять нужду», — рассказал боец.

Командир принял решение действовать мгновенно, однако его огнестрельное оружие оказалось недоступным. Боец попытался воспользоваться бесшумной винтовкой, но она застряла между элементами снаряжения. Как отметил Аид, «времени не было, я просто вскочил на ноги и накинулся на него с ножом».

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

«Это тяжелее, чем кажется в фильмах. Не один, не два, не три удара — недостаточно. Человек начинает истерить, кричать, как бы я не пытался его зажимать», — отметил Аид.

Остальных украинских военных, находившихся в блиндаже, удалось ликвидировать при помощи точно брошенной гранаты.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию,

Как Аид ликвидировал особо жестокого польского снайпера

Боец «Ахмата» также рассказал о другой схватке в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он схлестнулся с польским снайпером, который отличался особой жестокостью: намеренно стрелял по шее, подмышкам и гениталиям бойцов, чтобы человек кричал, совершал дополнительные выстрелы в уже раненых, но специально не добивал их.

С этим стрелком Аид «провозился» около трех недель, но в итоге смог его ликвидировать. По словам бойца «Ахмата», польские снайперы имели привычку забираться на дерево — это и стало последней ошибкой жестокого стрелка.

«Когда он на это дерево полез, я его и ликвидировал. На этом его история закончилась», — заключил Аид.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию,

Как украинский снайпер вызвал Аида на дуэль

В середине сентября Аид рассказал, что получил своеобразный вызов на дуэль от украинского снайпера.

«Вызов принял. Поиграем. Пусть нас рассудит пуля», — написал Аид в своем Telegram-канале.

На сообщение командира отреагировали не только подписчики, но и военкоры. Они отметили, что случаи подобных вызовов в современных боевых столкновениях большая редкость, в них преобладают дистанционные удары и использование высокоточного вооружения.

Читайте также:

Умер экс-главред «Огонька» Виталий Коротич: причины смерти, последние дни

Уволенный и оскорбленный: сотрудницу банка убили на работе

Одесса и Николаев мечтают вернуться в Россию: когда это произойдет?

бойцы
ВС РФ
новости
спецоперации
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.