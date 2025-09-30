«Накинулся с ножом». Боец «Ахмата» рассказал о жесткой схватке на СВО

Боец спецназа «Ахмат» рассказал, как ликвидировал украинского военнослужащего в рукопашной схватке. Какие детали об этом известны, как это произошло?

Что боец «Ахмата» рассказал о жесткой схватке на СВО

Командир группы специального назначения «Ахмат» с позывным Аид оказался в ситуации ближнего боя с военнослужащим ВСУ, который был застигнут врасплох.

Российский боец рассказал, что жесткая схватка развернулась в Серебрянском лесничестве в ходе операции по созданию проходов в минных заграждениях на пути к позициям украинских военных со стороны населенного пункта Тополи. Мероприятия продолжались не менее двух недель.

Задача бойцов ВС РФ заключалась в выходе в тыл противника. Для выполнения приказа к вражеским позициям приближалась группа из пяти российских военнослужащих. Согласно полученным разведданным, на опорном пункте в тот момент находилось трое или четверо военнослужащих ВСУ, большинство из которых обслуживали минометные расчеты. Один из украинских солдат в это время выполнял функции наблюдателя. Аид заявил, что было решено незаметно подползти к нему и ликвидировать.

Для скрытного передвижения бойцы использовали маскировочные накидки, защищающие от обнаружения тепловизорами. Однако в самый ответственный момент ситуация вышла из-под контроля, когда наблюдатель неожиданно решил покинуть пост.

«Когда мы подползали к опорнику, [наблюдателю] приспичило сходить в туалет. И в пяти-шести метрах от меня он начал справлять нужду», — рассказал боец.

Командир принял решение действовать мгновенно, однако его огнестрельное оружие оказалось недоступным. Боец попытался воспользоваться бесшумной винтовкой, но она застряла между элементами снаряжения. Как отметил Аид, «времени не было, я просто вскочил на ноги и накинулся на него с ножом».

«Это тяжелее, чем кажется в фильмах. Не один, не два, не три удара — недостаточно. Человек начинает истерить, кричать, как бы я не пытался его зажимать», — отметил Аид.

Остальных украинских военных, находившихся в блиндаже, удалось ликвидировать при помощи точно брошенной гранаты.

Как Аид ликвидировал особо жестокого польского снайпера

Боец «Ахмата» также рассказал о другой схватке в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он схлестнулся с польским снайпером, который отличался особой жестокостью: намеренно стрелял по шее, подмышкам и гениталиям бойцов, чтобы человек кричал, совершал дополнительные выстрелы в уже раненых, но специально не добивал их.

С этим стрелком Аид «провозился» около трех недель, но в итоге смог его ликвидировать. По словам бойца «Ахмата», польские снайперы имели привычку забираться на дерево — это и стало последней ошибкой жестокого стрелка.

«Когда он на это дерево полез, я его и ликвидировал. На этом его история закончилась», — заключил Аид.

Как украинский снайпер вызвал Аида на дуэль

В середине сентября Аид рассказал, что получил своеобразный вызов на дуэль от украинского снайпера.

«Вызов принял. Поиграем. Пусть нас рассудит пуля», — написал Аид в своем Telegram-канале.

На сообщение командира отреагировали не только подписчики, но и военкоры. Они отметили, что случаи подобных вызовов в современных боевых столкновениях большая редкость, в них преобладают дистанционные удары и использование высокоточного вооружения.

