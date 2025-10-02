Над Черным морем перехватили рой дронов ВСУ

Российские силы ПВО сбили над Черным морем 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Противник, по данным оборонного ведомства, пытался атаковать в период с 18:00 до 20:00 мск.

Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в ночь над регионами России были перехвачены 85 украинских беспилотников. 38 БПЛА уничтожили над территорией Воронежской области, по 13 и 11 — над Крымом и Белгородской областью соответственно. Еще 10 украинских БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, по семь и четыре над Ростовской и Волгоградской областями соответственно. Еще два — над территорией Пензенской области.

До этого ВС РФ применили барражирующие боеприпасы «Ланцет» для ликвидации безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Министерство обороны РФ показало кадры, где зафиксирован момент подрыва и последующего затопления морского транспорта.