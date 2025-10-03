Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБов: новости СВО к утру 3 октября

Испаноговорящие наемники случайно сдали планы ВСУ, Киев может остаться без американских ракет Tomahawk, инструкторы НАТО попали под удар в ресторане «Тбилисо» в Балаклее. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 2 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Колумбийских наемников ВСУ накрыли ФАБы

Российские силовые структуры сообщили о ликвидации группы колумбийских наемников в Днепропетровской области. Целенаправленный удар был нанесен по позициям иностранных бойцов в селе Орестополь с применением авиационных бомб ФАБ.

Согласно оперативным данным, в результате точного попадания была полностью уничтожена группа из трех наемников. Семеро других иностранных бойцов получили тяжелые ранения различной степени тяжести.

«Солдаты удачи» под Днепропетровском «сдали» планы Киева

В ходе боев за населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области российские военные зафиксировали участие испаноговорящих наемников на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил командир штурмового отделения 37-й гвардейской бригады с позывным Угрюмый. По его словам, перехваты радиопереговоров позволили получить ценную информацию о перемещении украинских подразделений.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Военный пояснил, что в радиоэфире отчетливо слышалась испанская речь, что свидетельствовало о присутствии иностранных наемников в рядах ВСУ. Обсуждение противником своих передвижений в открытом эфире позволило российским подразделениям принимать своевременные оперативные решения.

Боец ВС России шокировал врачей на передовой

Российский военнослужащий принес в операционную свою оторванную руку, рассказал РИА Новости врач-анестезиолог медицинский службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным Кетанов. Он потряс врачей своим мужеством, признался медик.

Боец получил ранение, из-за которого произошла травматическая ампутация верхней конечности на уровне плеча, продолжил анестезиолог. При этом он зашел в операционную самостоятельно.

Путин не исключил зеркальный ответ на обстрелы ЗАЭС

В ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин охарактеризовал обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Украины как крайне опасную игру. По его словам, такие действия провоцируют возможность зеркального ответного удара, поскольку на подконтрольной Киеву территории также находятся действующие АЭС.

Путин также обратил внимание, что из-за постоянных обстрелов ремонтные работы на ЗАЭС серьезно затруднены. Он отметил, что украинская сторона наносит удары не только по инфраструктуре вокруг станции, но и по линиям электропередачи.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

На Западе усомнились в передаче Украине ракет Tomahawk

Администрация Дональда Трампа, вероятно, не сможет выполнить возможное желание по передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, пишут западные журналисты. Они утверждают, что основным препятствием является назначение текущих запасов. Все имеющиеся ракеты уже зарезервированы для ВМС США и других нужд Пентагона.

Поэтому поставка именно этих ракет выглядит маловероятной, считают журналисты. При этом Вашингтон может рассмотреть вариант с передачей других видов оружия большой дальности через европейских союзников для последующей отправки в Киев.

Раскрыты новые подробности удара по ресторану в Балаклее

На совещании в ресторане «Тбилисо» в Балаклее, который был уничтожен прилетом ракеты 2 октября, присутствовали инструкторы и офицеры НАТО, сообщил координатор местного подполья полковник запаса Геннадий Алехин. Помимо этого, рядом с питейным заведением расположен пункт временной дислокации одной из бригад Вооруженных сил Украины.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

По его данным, после ракетного удара машины скорой помощи работали несколько часов. Они вывозили раненных. Других подробностей подпольщик не предоставил.

Читайте также:

Десант — на куски, ракеты — в труху: Запад дорого заплатит за атаку на Крым

«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга

Ударные дроны сорвали контратаку ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 октября