Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» сорвали контратаку ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 3 октября?

Сорвали контратаку ВСУ

«В ночное время в районе одного из населенных пунктов в Днепропетровской области разведка группировки войск „Восток“ выявила движение штурмовых групп противника. Операторы квадрокоптеров совершили сбросы боеприпасов по живой силе противника, после чего движение остальных боевиков было пресечено ударами FPV-дронов», — информировали в Министерстве обороны России.

Там отметили, что тем самым операторами БПЛА была сорвана попытка контратаки российских позиций и уничтожено несколько групп националистов.

Разбили опорный пункт ВСУ

Танковый экипаж Т-80БВ из группировки войск «Центр» успешно уничтожил опорный пункт и огневую позицию Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«В ходе боевой работы танкисты алтайского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ уничтожили опорный пункт и огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении», — заявили в ведомстве.

Там рассказали, что экипаж Т-80БВ, используя эффект неожиданности, прорвался на ближнюю огневую позицию и прицельным огнем уничтожил блиндаж и расположенную рядом замаскированную пулеметную точку на окраине лесопосадки, которая контролировала проезд по прилегающей дороге. Точность стрельбы танкового экипажа позволила каждому 125-мм снаряду, выпущенному с дистанции до шести километров, поразить выявленные цели противника.

Уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» группировки войск «Восток» поразила пункт управления и расчет БПЛА Вооруженных сил Украины с использованием осколочно-фугасных боеприпасов, заявили в МО РФ.

«По данным воздушной разведки были обнаружены места посадки и обслуживания БПЛА, а также маршруты передвижения личного состава ВСУ. Расчет самоходной артиллерийской установки „Мста-С“ по полученным координатам открыл огонь 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами. В ходе боевой работы уничтожены пункт управления и личный состав расчета беспилотными комплексами, в том числе средства обеспечения полетов, нарушена работа сетей управления», — рассказали в министерстве.

Поразили бронетехнику ВСУ

На Краснолиманском направлении артиллеристы группировки войск «Запад», используя самоходные гаубицы «Мста-С», успешно поразили минометные расчеты и бронетехнику противника, сообщили в Минобороны России.

«Один из расчетов самоходной гаубицы „Мста-С“ при выполнении огневых задач уничтожил кочующий минометный расчет ВСУ на Краснолиманском направлении. Объективный контроль, полученный с БПЛА в режиме реального времени, позволил убедиться в уничтожении выявленной цели», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве заявили, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции скопление личного состава и бронированной техники ВСУ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Юг“. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — заявили в ведомстве.

