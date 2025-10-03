«Боль для украинцев и русских»: главные заявления Путина на «Валдае»

Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Чему была посвящена его речь, главные заявления главы государства — в материале NEWS.ru.

Что Путин сказал о многополярном мире

Путин подчеркнул, что изменения в многополярном мире происходят стремительно. По его мнению, на них нужно быстро реагировать.

«Перемены в многополярном мире происходят в одночасье, реагировать нужно быстро», — заявил президент.

Президент отметил, что в многополярном мире есть как возможности, так и опасности. Он подчеркнул, что их нельзя разделить.

«Возможности и опасности многополярного мира неотделимы друг от друга», — заявил президент. Он отметил, что ни одна глобальная проблема в эпоху многополярного мира не была решена.

Российский лидер выделил три ключевых аспекта многополярного мира. По его мнению, важными составляющими его формирования являются прагматизм, реализм и отказ от блоковых идеологий.

«Прагматизм, реализм и отказ от блоковых философий — важные качества многополярного мира», — заявил Путин.

Как Путин прокомментировал ситуацию в Европе

Российский лидер заявил, что страна внимательно следит за милитаризацией Европы. Это делается для того, чтобы более точно планировать свои дальнейшие шаги.

«Мы внимательно следим за милитаризацией Европы, наблюдаем, просто слова ли это или же нам нужно готовить ответ», — заявил президент.

Европа начинает утрачивать свои очертания без прочного ценностного фундамента, утверждает глава государства.

«Базис ценностный должен оставаться. Если его нет, если он исчезает, то тогда и Европа, которую мы все так любили, исчезает», — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что даже российские либералы и сторонники западных ценностей признают ее исчезновение. Кроме того, глава государства отметил, что на состояние Европы оказывает значительное влияние неконтролируемая миграция, которая, по его словам, «разъедает страну изнутри».

Также Путин отметил, что существуют определенные европейские деятели, которые готовы быть «быком», «козой» и «бараном». Но имен он не назвал.

«Есть в Европе политические деятели, кто готовы быть и быком, и козой, и бараном. Не будем показывать пальцами», — заявил глава государства.

Как Путин относится к Трампу

Путин считает, что если бы на момент начала конфликта с Украиной президентом США был Дональд Трамп, то ситуацию можно было бы предотвратить.

«Если бы работа администрации США и властей РФ выстраивалась бы иначе, конфликта можно было бы избежать», — заявил Путин.

Путин также высказался по поводу позиции Трампа относительно урегулирования ситуации в секторе Газа. По словам президента, Россия разделяет эту точку зрения.

«Россия готова поддержать предложение Дональда Трампа по Газе, если это приведёт к созданию Палестинского государства», — сказал Путин.

Он отдельно отметил предложение американского лидера освободить всех заложников в Газе и всех палестинцев из тюрем. Путин подчеркнул, что важно понять, как жители Газы и Палестина относятся к этим предложениям Трампа.

Президент РФ заявил, что он и Дональд Трамп хорошо понимают предпочтения друг друга при выборе подарков. Он подчеркнул, что у них «свои отношения».

«У нас с ним свои отношения. Мы знаем, что друг другу дарить, мы к этому относимся очень спокойно», — заявил Путин.

Что Путин сказал об Украине и СВО

Президент РФ заявил, что Украина для других стран — лишь инструмент в их глобальной игре. По его словам, они используют конфликт для «способа решить геополитические задачи и немного заработать».

«Украинская трагедия — это боль для украинцев и русских», — подчеркнул глава государства. <…> Для других стран Украина — карта в более глобальной игре. <…> Это лишь повод и способ решить свои геополитические задачи и немного заработать», — поделился мнением глава государства.

Он подчеркнул, что Запад равнодушен к украинскому народу, рассматривая его как средство для достижения своих целей.

Путин назвал Украину инструментом в руках других стран. По его мнению, если бы этого не случилось, конфликта можно было бы избежать.

Кроме того, президент обратился к властям Украины с призывом прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции. Путин также предупредил, что подобные действия могут вынудить Россию принять ответные меры.

«Украина продолжает наносить удары по окружению Запорожской АЭС, но по самой станции ударов нет. Хотя угрозы поступают с их стороны… Нам ничто не мешает наносить ответные удары в случае чего», — заявил Путин.

