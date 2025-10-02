Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Россиян и их наследников с советскими вкладами ожидают выплаты в 2026 году, в Якутии родители две недели не могут похоронить восьмилетнюю дочь, а после адских ударов по Украине заговорили о скором финале СВО — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Деньги из прошлого: россиянам вернут советские вклады

Россияне с советскими вкладами получат почти 5 млрд рублей. Именно такая сумма заложена в проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы. Компенсации составят порядка 1,66 млрд рублей в 2026 году, в 2027 году — почти 1,60 млрд рублей, в 2028 году — около 1,56 млрд рублей. Изначально утвержденный бюджет на эти цели предусматривал почти 4 млрд рублей.

Право на частичную компенсацию имеют граждане (или их наследники), которые соответствуют следующим условиям: наличие российского паспорта у вкладчика (или наследника), действующий вклад на 20 июня 1991 года, который не был закрыт до 31 декабря 1991 года, сберкнижка была оформлена в Сберегательном банке СССР или трудовых сберегательных кассах.

Компенсация по советским вкладам начисляется в зависимости от года рождения вкладчика: родившимся до 1945 года включительно положена выплата в размере трехкратного остатка вклада на 20 июня 1991 года (с учетом номинала денежных единиц 1991 года), лицам 1946–1991 годов рождения — в двукратном размере от остатка вклада на ту же дату (также в пересчете по номиналу денежных знаков 1991 года). Кроме того, размер компенсации зависит от срока хранения вкладов и даты их закрытия. Так, чем дольше срок хранения вклада, тем больше размер компенсации.

Люди в сберегательной кассе, 1992 год Фото: Владимир Саяпин/ТАСС

По вкладам применяются коэффициенты от 1 до 0,6, где 0,6 — вклады, закрытые в 1992 году. Например, если владелец вклада родился в 1950 году, открыл сберкнижку 20 июня 1991 года, имел на счете 700 рублей и закрыл счет в 1992 году, то ему полагается 840 рублей (700 рублей х 2×0,6). Никакой компенсации не полается, если вклад был закрыт в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года.

Для получения компенсации вкладчик должен предъявить свой паспорт гражданина РФ и сберегательную книжку (по действующему вкладу). Сделать это можно в любом отделении Сбербанка или через онлайн-сервисы, рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова международный финансовый советник Мария Ермилова.

«Важно помнить, что рассмотрение заявлений занимает примерно неделю, после чего сообщат решение о выплате компенсации», — отмечает эксперт.

В случае смерти вкладчика право на компенсацию переходит к его наследникам по закону или завещанию. Для подтверждения прав они должны предъявить сберкнижки, указанные в свидетельстве о наследовании. Если сберегательные документы утрачены, информацию о наличии счетов запрашивает нотариус — банк предоставляет ответ только ему.

Сберегательная касса Фото: Дмитрий Чернов/РИА Новости

Застывшее горе: тело девочки две недели ждет похорон

Жители села Юкагир Республики Саха (Якутия) не могут отойти от трагедии — 19 сентября трактор «Беларусь» задавил восьмилетнюю девочку. Она ехала в его кабине, но неожиданно выпала из откидного окна и попала под колесо. Страшное произошло и после: ребенка запретили хоронить до проведения судебной экспертизы, а специалист из Якутска не может прилететь из-за ненастной погоды. Таким образом, тело школьницы до сих пор лежит в местном холодильном доме.

Местная жительница Анна рассказала, что семья пребывает в шоковом состоянии. Убитые горем родители не могут предать тело дочери земле: «Следственных мероприятий никаких не проводится. Нам сказали, мол, чтобы похоронить ребенка, нужно заключение судмедэксперта, а он приехать не может уже вторую неделю! Запрещают похоронить, получается».

Согласно поверью, если оставить умершего одного, душа может заблудиться и остаться в нашем мире, поэтому рядом с трупом девочки постоянно кто-то присутствует, рассказал дядя ребенка Петр Петров. В особенно тяжелом состоянии, по его словам, находится мать. Она работает в сельском доме культуры и устраивает праздники для села, население которого чуть превышает 100 человек. Отец трудится оленеводом и находится в другом селе.

«Я хочу обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Хочу попросить, чтобы он взял под личный контроль расследование этого дела», — призвал дядя.

И в СКР отреагировали. В ведомстве сообщили, что в населенный пункт планировала выехать следственная группа, но помешала погода.

«Специалисты к вылету готовы, собирались отправиться сразу после того, как это все произошло. Но в том самом районе очень сложные метеорологические условия», — сообщили в ведомстве.

Водитель трактора признал свою вину и готов понести наказание. Однако родные погибшей никого не винят.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украина в огне: Трамп разозлил Путина и Белоусова

Прилеты заставили Украину гореть 30 сентября — 1 октября, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Основные удары пришлись на Харьков и Сумскую область, где фиксировались многократные атаки БПЛА.

«Масштабная атака на Харьков, которая началась днем и продолжалась ночью сериями ударов БПЛА. Второй „узел давления“ — Сумщина, где обрабатывались сразу несколько городов (Конотоп, Сумы, Шостка). Начали бить по кол-центрам (Днепропетровск). То ли бандеровцы развели бабушку генерала, то ли работники кол-центров занялись вербовкой людей для СБУ, но результат красивый», — заявил подпольщик.

Именно удар по кол-центру стал важнейшим штрихом в рамках суточных прилетов, уверен подпольщик. Он пояснил, что там занимались вербовкой жертв для участия в подрывных действиях внутри России. По словам Лебедева, ВС РФ перешли от точечных ударов прошлых дней к серии массированных налетов по конкретным направлениям. Это позволяет истощить ПВО, нанести урон логистическим и военным объектам, пояснил он.

Согласно оперативным данным, украинская армия в последнее время заметно активизировала переброску войск и военной техники в прифронтовые районы. Такое наращивание группировки может не только свидетельствовать о реакции на текущую обстановку, но и указывать на подготовку российских войск к масштабному наступлению на нескольких участках фронта. При этом, по мнению Лебедева, никаких тайных операций со стороны Киева не предполагается, так как российская разведка уже знала бы об этом.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Подпольщик утверждает, что среди ликвидированных в ходе обстрелов Харькова могли быть иностранные инструкторы, в том числе британские специалисты. Они обучали украинских военнослужащих на базе в районе Холодной Горы, где и был зафиксирован удар.

«Именно там находился учебный лагерь, где проходили подготовку украинские танкисты и артиллеристы по натовским программам. <…> Под удар попал важный учебный объект, где происходило освоение западной техники с участием иностранных инструкторов», — пишет мужчина.

Удар, как говорит Лебедев, привел к потерям среди личного состава и сорвал программу подготовки экипажей, ведь без квалифицированных инструкторов даже современная бронетехника теряет боеспособность. Особенно это беспокоит страны Запада, трясущиеся над Украиной.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Инсайдеры говорят, что мощными ударами по Харькову и Днепропетровску министр обороны РФ Андрей Белоусов открыл финал СВО. Об этом свидетельствует информация, что российский президент Владимир Путин решил снять все ограничения для армии России в рамках спецоперации.

Произошло это после того, как президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России. При всем этом еще 1,5 месяца назад Путин и Трамп дружески жали друг другу руки в Анкоридже. Сегодня же — публичное противостояние и напряженность.

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

«Путин принял принципиальное решение <…> после жестких заявлений Трампа о поддержке Украины и курсе на „освобождение всех территорий“. <…> Срочно готовят план ударов по тем объектам, которые ранее сознательно обходили стороной ради диалога: речь о ключевой энергетике, транспортных узлах, складах с боеприпасами и даже центрах принятия решений в Киеве», — писал Telegram-канал «Полковник Чернов».

При дальнейшей эскалации может быть задействован «план Б», утверждает Telegram-канал INSIDER BLACK. Особенно актуален он стал на фоне возможной поставки американских крылатых ракет Tomahawk ВСУ. План Кремля предусматривает разрушение объектов критической инфраструктуры с акцентом на атомную энергетику, уничтожение логистических узлов ВСУ, в том числе на границах с Польшей, Румынией и Словакией, чтобы остановить поставки западного вооружения; эскалацию давления на НАТО, в том числе возможные кибератаки на критическую инфраструктуру отдельных стран Европы.

