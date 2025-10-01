Компенсация за советский вклад в 2026 году: кому положена, сколько заплатят

Компенсация за советский вклад в 2026 году: кому положена, сколько заплатят

С 2026 по 2028 год в России планируют направить порядка 5 млрд рублей на выплату компенсаций по советским вкладам россиян. NEWS.ru напоминает, кто имеет право на выплату, каковы условия ее получения и от чего зависит ее размер.

Сколько направят на выплату компенсаций по советским вкладам в 2026–2028 годах

На компенсации гражданам по вкладам советских времен в следующие три года планируется направить почти 5 млрд рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы.

В 2026 году сумма выплат, как ожидается, составит примерно 1,662 млрд рублей, в 2027-м — около 1,6 млрд, а в 2028-м — еще около 1,56 млрд рублей. Деньги направят на погашение государственного внутреннего долга РФ, говорится в проекте.

Изначально утвержденный бюджет на эти цели предусматривал выделение почти 4 млрд рублей.

Увеличение лимита выплат должно ускорить процесс возврата части накоплений гражданам, у которых до сих пор сохраняются права на выплаты по советским сбережениям.

Кто может получить компенсацию по советскому вкладу

Выплаты по советским вкладам производятся согласно закону № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации».

Частичную компенсацию выплатят гражданам, подходящим под ряд требований:

у вкладчика (или его наследника) есть паспорт РФ;

20 июня 1991 года вклад действовал и его не закрывали до 31 декабря того же года;

сберкнижку открыли в Сберегательном банке или в трудовых сберегательных кассах Советского Союза.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

От чего зависит размер компенсации

В расчет закладывают два коэффициента: возраст вкладчика и дату закрытия вклада. За основу берется та сумма, которая оставалась на счете 20 июня 1991 года.

Людям, рожденным по 1945 год включительно, полагается компенсация в трехкратном размере остатка вкладов по состоянию на 20.06.1991 (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Гражданам 1946–1991 годов рождения — в двукратном размере остатка вкладов по состоянию на 20.06.1991 (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году).

Важно: если ранее человек уже получал предварительную или дополнительную компенсацию, выплата уменьшится на соответствующую сумму.

Размеры компенсаций зависят еще и от срока хранения вкладов и даты их закрытия. Чем дольше срок хранения вклада, тем больше размер компенсации, объясняет NEWS.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова международный финансовый советник Мария Ермилова.

Применяются следующие коэффициенты:

1 — по вкладам, действующим в настоящее время, а также по вкладам, действовавшим в 1992–2024 годах и закрытым в 1996–2024 годах;

0,9 — по вкладам, действовавшим в 1992–1994 годах и закрытым в 1995 году;

0,8 — по вкладам, действовавшим в 1992–1993 годах и закрытым в 1994 году;

0,7 — по вкладам, действовавшим в 1992 году и закрытым в 1993 году;

0,6 — по вкладам, закрытым в 1992 году.

Приведем пример. Допустим, человек 1945 года рождения открыл вклад до 1992 года на 1000 рублей, а закрыл его лишь в 1996 году. В этом случае компенсация составит 3000 рублей (1000 рублей х 3 х 1 = 3000 рублей).

Другой пример: владелец вклада родился в 1950 году. Он открыл на свое имя сберкнижку. 20 июня 1991 года на счете было 700 рублей. Счет он закрыл в 1992 году. Выплата, которую получит вкладчик, равна 840 рублям (700 рублей х 2 х 0,6 = 840 рублей).

Если вклад был закрыт в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсация не полагается вовсе.

Что делать, если вы наследник вкладчика

В случае смерти владельца счета получить выплаты вместо него могут законные наследники или граждане, указанные в завещании. Все сберкнижки должны быть отмечены в свидетельстве о наследстве. Если они не сохранились, тогда узнать об имеющихся счетах сможет только нотариус — именно ему банк направит ответ.

Порядок расчета компенсации наследнику такой же, как и самому владельцу вклада. Отличие только в том, что в расчет возьмут коэффициент возраста наследника, а не человека, открывшего счет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если вкладчик умер в период с 2001 по 2025 год, его наследники или физические лица, оплатившие ритуальные услуги, могут получить компенсацию на оплату ритуальных услуг. Но необходимо будет предоставить доказательства понесенных расходов (чеки или квитанции об оплате ритуальных услуг).

Сумма компенсации зависит от размера вклада (или нескольких вкладов) на 20.06.1991:

если он составлял 400 и более рублей — наследник (или другое лицо) получит 6000 рублей;

если он был менее 400 рублей — сумму вклада умножат на 15 (но ритуальная выплата не превысит 6000 рублей).

Как получить компенсацию по советскому вкладу

Документы, необходимые для получения компенсации:

вкладчик должен предъявить свой паспорт гражданина РФ и сберегательную книжку (по действующему вкладу);

наследнику потребуется предъявить свидетельство о смерти вкладчика, документы, подтверждающие право на наследство, и свой паспорт гражданина РФ.

По словам Марии Ермиловой, необходимо лично обратиться в ближайшее отделение Сбербанка либо воспользоваться онлайн-сервисами банка для подачи заявления. «Важно помнить, что рассмотрение заявлений занимает примерно неделю, после чего сообщат решение о выплате компенсации», — отмечает эксперт.

Читайте также:

Как правильно платить налог на вклады в 2025 году: инструкция, что дальше

Вклады всё. ЦБ назвал самый доходный актив в 2025-м: как получить максимум

Россияне «забыли» в банках триллион рублей: как вернуть эти деньги