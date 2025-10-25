Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), являющаяся конкурсным управляющим обанкротившегося в 2013 году Инвестбанка, требует взыскать с латвийской авиакомпании Air Baltic Corporation более €203 млн (около 19,2 млрд рублей), сообщает РИА Новости. Иск был подан в Арбитражный суд Москвы еще в 2023 году, но рассмотрение дела приостанавливалось.

Исковые требования связаны с тремя кредитами, которые Инвестбанк выдал в 2011 году бывшему акционеру AirBaltic — компании Baltijas Aviacijas Sistemas (BAS), а сама авиакомпания выступила поручителем. Споры по этим кредитам идут с 2012 года. В 2019 году АСВ попросило суд признать эти кредитные договоры и поручительства недействительными, считая их притворными сделками, которые прикрывали фактическое финансирование другого латвийского авиаперевозчика.

Судебные разбирательства увенчались успехом для АСВ: в январе 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными как договоры, так и банковские операции по дальнейшему перечислению средств в пользу AirBaltic. Это решение было поддержано вышестоящими инстанциями, включая Верховный суд РФ, и стало основанием для возобновления текущего иска о взыскании денег. Решение по делу может быть вынесено судом уже в декабре.

Ранее главе Агентства по страхованию вкладов Андрею Мельникову было предъявлено серьезное обвинение в мошенничестве. Речь идет о хищении примерно 4 млрд рублей, которые были украдены при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир».