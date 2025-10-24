Гендиректору АСВ предъявили обвинение

Главе Агентства по страхованию вкладов Андрею Мельникову предъявлено серьезное обвинение в мошенничестве, рассказал РИА Новости его адвокат Никита Филиппов. Речь идет о хищении примерно 4 млрд рублей, которые были украдены при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир».

Уголовное преследование Мельникова стало развитием дела его бывших коллег — Александра Попелюха и Ольги Долголевой. Предварительно, именно она дала показания против главы АСВ, что послужило основанием для формулировки обвинения. Защита категорически не согласна с избранной мерой пресечения. Она будет обжаловать принятое решение об аресте и выдвинутое обвинение.

Андрею Мельникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере <…>, аналогичное тому обвинению, которое предъявлено Попелюху и группе лиц <…>, речь идет о хищении порядка 4 млрд рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», — уточнил правозащитник.

По версии следствия, участники преступной группы завладели денежными средствами, полученными от использования имущества компании «ВДТ строй», признанной банкротом. АСВ выступало залоговым кредитором в деле о банкротстве, а деньги от использования активов должны были погасить задолженность, но были распределены между фигурантами.