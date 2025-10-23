Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 19:55

Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве

Гендиректор госкорпорации АСВ Мельников задержан по делу о мошенничестве

Андрей Мельников Андрей Мельников Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Гендиректор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников задержан в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Его задержание связано с уголовным делом бывшего заместителя главы АСВ Александра Попелюха, показания против него дала другой фигурант — замгендиректора учреждения Ольга Долголева.

Андрей Мельников задержан в рамках уголовного дела экс-замглавы АСВ Александра Попелюха. На него дала показания фигурантка данного уголовного дела — замгендиректора АСВ Ольга Долголева, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, участники преступной группы завладели денежными средствами, полученными от использования имущества компании «ВДТ строй», признанной банкротом. АСВ выступало залоговым кредитором в деле о банкротстве, а деньги от использования активов должны были погасить задолженность, но были распределены между фигурантами.

Ранее Мещанский суд столицы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову, а также его экс-заместителю Алексею Дедову. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной.

задержания
мошенники
аресты
агентства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С семьи экс-замгубернатора российского региона взыщут миллионы рублей
Не только Усольцевы: составлен список самых странных исчезновений туристов
В Белом доме высказались о встрече Путина и Трампа
Назван лучший аэропорт мира с водопадом и бассейном на крыше
«Говорят по-русски, но они не русские»: Якубович о молодежи и Кадышевой
«Через три дома»: Диброва пошутила о переезде в новый особняк
Диброва рассказала о подарке бывшему мужу на день рождения
В Москве мужчина надругался над несовершеннолетней соседкой
Раскрыто, кто на самом деле мешает мирному диалогу по Украине
Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой
Роботы на площадке: миф или ближайшее будущее?
Предельная нежность и тепло очага: готовим пирожки с творогом и курагой
В России предложили штрафовать пешеходов по лицу через камеры
Мединский подтвердил обмен с Украиной телами погибших
Вейпы и айкосы запретят в России? Что известно, реакция Путина
Умер известный музыкант, повлиявший на культуру российского региона
Умер рок-музыкант, работавший с Дэвидом Боуи
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.