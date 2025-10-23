Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве Гендиректор госкорпорации АСВ Мельников задержан по делу о мошенничестве

Гендиректор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников задержан в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Его задержание связано с уголовным делом бывшего заместителя главы АСВ Александра Попелюха, показания против него дала другой фигурант — замгендиректора учреждения Ольга Долголева.

Андрей Мельников задержан в рамках уголовного дела экс-замглавы АСВ Александра Попелюха. На него дала показания фигурантка данного уголовного дела — замгендиректора АСВ Ольга Долголева, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, участники преступной группы завладели денежными средствами, полученными от использования имущества компании «ВДТ строй», признанной банкротом. АСВ выступало залоговым кредитором в деле о банкротстве, а деньги от использования активов должны были погасить задолженность, но были распределены между фигурантами.

