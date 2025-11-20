Россиянин отсудил 10 тыс. рублей за испорченный ужин

Житель Санкт-Петербурга добился компенсации в 10 тыс. рублей за недоставленный заказ пельменей через суд. Мужчина заказал продукты на сумму 1916 рублей, но так и не получил их, сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По ее данным, 4 сентября прошлого года гражданин по имени Дмитрий оформил заказ пельменей на общую сумму 1916 рублей. Несмотря на оплату, продукты так и не были доставлены, а денежные средства не возвращены.

Предприниматель, осуществлявший торговую деятельность, проигнорировал претензии покупателя, что вынудило последнего обратиться в суд. Это произошло спустя год после инцидента.

В своем исковом заявлении петербуржец требовал взыскания не только стоимости неполученного товара, но и неустойки в размере 6000 рублей. Кроме того, он просил компенсации морального вреда на сумму 10 тыс. рублей.

Ответчик вернул Диме стоимость пельменей, то есть 1 916 рублей, а также заплатил неустойку в размере 8 085,92 рубля, — указала Лебедева.

В результате досудебного урегулирования конфликта предприниматель полностью удовлетворил требования гражданина, выплатив стоимость пельменей и повышенную неустойку. Общая сумма компенсации составила около 10 тыс. рублей, что устроило истца и позволило ему отказаться от дальнейших судебных разбирательств.

