Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 01:12

Россиянин отсудил 10 тыс. рублей за испорченный ужин

Житель Петербурга отсудил 10 тыс. рублей за недоставленные пельмени

Вареные пельмени Вареные пельмени Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Житель Санкт-Петербурга добился компенсации в 10 тыс. рублей за недоставленный заказ пельменей через суд. Мужчина заказал продукты на сумму 1916 рублей, но так и не получил их, сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По ее данным, 4 сентября прошлого года гражданин по имени Дмитрий оформил заказ пельменей на общую сумму 1916 рублей. Несмотря на оплату, продукты так и не были доставлены, а денежные средства не возвращены.

Предприниматель, осуществлявший торговую деятельность, проигнорировал претензии покупателя, что вынудило последнего обратиться в суд. Это произошло спустя год после инцидента.

В своем исковом заявлении петербуржец требовал взыскания не только стоимости неполученного товара, но и неустойки в размере 6000 рублей. Кроме того, он просил компенсации морального вреда на сумму 10 тыс. рублей.

Ответчик вернул Диме стоимость пельменей, то есть 1 916 рублей, а также заплатил неустойку в размере 8 085,92 рубля, — указала Лебедева.

В результате досудебного урегулирования конфликта предприниматель полностью удовлетворил требования гражданина, выплатив стоимость пельменей и повышенную неустойку. Общая сумма компенсации составила около 10 тыс. рублей, что устроило истца и позволило ему отказаться от дальнейших судебных разбирательств.

Ранее юрист Катя Гордон заявила, что история, связанная с продажей недвижимости певицы Ларисы Долиной, и вынесение решения в ее пользу — это «плохой судебный прецедент». По ее словам, артистка должна оставаться справедливым человеком.

пельмени
суды
компенсация
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Паломников в Индии призвали зажимать нос при купании
Рай для палачей: как США спасали нацистов от Нюрнберга
Связь с Кеннеди, тайная «дочь», суд: неожиданные факты из жизни Плисецкой
Бельгийские журналисты разоблачили фейки о «российских дронах»
Условия возвращения на сцену, скандалы, зависимость: как живет Глюкоза
«Для танго нужны двое»: РФ допустила диалог с США о ядерных вооружениях
Дочь экс-главы африканской страны заподозрили в вербовке наемников
Украина осудила США за план по решению конфликта
Россиянин отсудил 10 тыс. рублей за испорченный ужин
Зафиксирован рост интереса молодых американцев к православию
«Убил отца, домогался нас»: кого винят дочки иерея из Москвы в его смерти
В теле погибшего бойца ВС РФ не нашли жизненно важного органа
Немецкий военэксперт рассказал об актуальной ситуации в Северске
День педиатра: чествуем детских врачей 20 ноября
Личная жизнь, оскорбления Лукашенко, ссора с Киркоровым: где сейчас Агурбаш
«Бредовый»: Трамп дал неожиданную оценку украинскому конфликту
Названа причина продолжения боев в Сумской области
Один из известных сторонников Трампа намерен покинуть его администрацию
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 ноября 2025 года
Приметы 20 ноября — Федот Ледостав: берегитесь гололеда и будьте щедры
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.