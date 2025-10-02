«Убийца» дронов, элита ВСУ в плену: новости СВО к вечеру 2 октября

Успешное испытание «уничтожителя» дронов, Украина не справляется с перехватыванием российских ракет, в вопросе поставок Tomahawk поставлена точка. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 2 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Военнослужащие элитного украинского подразделения попали в плен

Группа военнослужащих элитного украинского подразделения «Скала» сдалась в плен в районе Красноармейска (Покровска). Среди них оказались мобилизованные. Военные сдались в плен после уничтожения их групп. Им оказали всю необходимую помощь.

Также в Сеть попало водительское удостоверение ликвидированного в российском приграничье бойца ВСУ. В нем указано, что документ принадлежит человеку по имени Владимир Рудый 1986 года рождения из Львовской области. Что стало с военным, не уточняется. Однако родственников бойцов ВСУ призвали объяснять солдатам, что единственный способ выжить — сдаться в плен.

Украина перехватывает меньше российских ракет

В сентябре украинские военные смогли перехватить лишь 6% российских баллистических ракет, гласят данные британской организации Centre for Information Resilience. Это связано с модернизацией российского оружия.

По информации журналистов, Россия модернизировала ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», научив их маневрировать и менять траекторию на финальном участке полета. Это затрудняет работу систем Patriot, которые остаются на Украине единственными средствами перехвата баллистических целей. Бывшие и действующие украинские чиновники утверждают, что в течение лета российские удары привели к разрушению не менее четырех заводов по производству беспилотников.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США и Украина могут вести переговоры по поставке ракет Tomahawk

США и Украина уже могут вести активные переговоры о поставках ВСУ дальнобойных ракет Tomahawk, заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, скорее всего, Вашингтон удовлетворит военные запросы Киева.

При этом, по его мнению, США не дадут Украине большого количества ракет Tomahawk. Генерал также подчеркнул, что Зеленский стремится втянуть страны НАТО в боевые действия против России.

Липовой отметил, что в случае поставок ВСУ будут применять Tomahawk в сочетании с дронами-пустышками. Тактика позволит украинским военным попытаться отвлечь внимание систем ПВО перед запуском основных высокоточных боеприпасов, пояснил военный.

Передача разведданных Киеву от Вашингтона не повлияет на СВО

Передача Вооруженным силам Украины американских разведывательных данных и ракет не повлияет на ход специальной военной операции, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, президент США Дональд Трамп выбрал неверный подход, следуя исключительно бизнес-логике.

Депутат подчеркнул, что Трамп был готов к такому развитию событий и перенес свои методы, которые использовал в бизнесе, на международную арену. При этом, по его словам, то, что работало в риелторском деле, не всегда применимо в международной политике, поэтому глава Белого дома допускает одну ошибку за другой.

В России успешно испытали «Изделие 545»

В России успешно испытали личное кинетическое орудие для уничтожения дронов «Изделие 545», сообщили в компании-разработчике проекта «Новые русские технологии». Оно позволяет бойцам уничтожать беспилотники всех типов на дистанции 100–150 метров с помощью любого стандартного оружия

ВС РФ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сейчас разработка находится на этапе научно-исследовательских работ. В будущем оружие поступит в ВС РФ.

