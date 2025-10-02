Смерть в наказание, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 октября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Подростков из четырех регионов страны заподозрили в подготовке терактов по заданиям кураторов. Военнопленный ВСУ рассказал, как Киев отправлял провинившихся солдат на смерть. Три человека получили ранения в результате ударов дронов в Белгородской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более 80 дронов ВСУ за ночь атаковали регионы РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на семь регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 85 дронов.

Больше всего воздушных целей — 38 — было уничтожено над Воронежской областью. 13 беспилотных аппаратов подавили над Крымом, 11 — над Белгородчиной и 10 — над Саратовской областью. Силы ПВО также работали в Ростовской, Волгоградской и Пензенской областях, уничтожив семь, четыре и два БПЛА соответственно.

Накануне во второй половине дня украинские войска пытались ударить 12 беспилотниками по РФ. По данным Минобороны, семь дронов были сбиты над Брянской, четыре — над Курской, один — над Белгородской областями.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Подростков из четырех регионов РФ заподозрили в терроризме

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении подростков из Башкирии, Челябинской, Оренбургской и Брянской областей. Как сообщила представитель ведомства Светлана Петренко, подозреваемых могли вовлечь в террористическую деятельность через интернет.

По версии следствия, подростки поддались внешнему влиянию в приложениях для общения. Так, 15-летний житель Оренбургской области согласился за деньги поджигать различные объекты и наносить неонацистские граффити. В Брянске несовершеннолетний разместил в Сети видеозапись с пропагандой деятельности запрещенной террористической организации.

В Башкортостане 14-летняя местная жительница переписывалась в соцсетях с другими пользователями с целью пропаганды терроризма, а также распространяла информацию о планировании массовых убийств. В Челябинской области трое подростков по заданию куратора пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге.

Женщина пострадала при атаке FPV-дрона ВСУ под Курском

Накануне вечером украинский FPV-дрон влетел в гражданский автомобиль вблизи села Мокрушино в Курской области, заявил глава региона Александр Хинштейн. В результате атаки, по его словам, пострадала 28-летняя девушка.

Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«С осколочными ранениями правой руки девушка обратилась в больницу. Медики оказали всю необходимую помощь, пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение», — написал губернатор в Telegram-канале.

Фото: Социальные сети

Три человека пострадали при атаках украинских БПЛА на машины под Белгородом

Накануне утром Вооруженные силы Украины ударили ракетами по окрестностям административного центра Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в поселке Разумное загорелись две машины. Сведений о пострадавших не поступало.

Кроме того, БПЛА ВСУ атаковали автомобиль в поселке Задорожный Краснояружского района. Водитель получил ушибленную рану лица, ему оказали медпомощь.

Еще два человека пострадали в результате прилета FPV-дронов по легковушке в селе Козинка Грайворонского округа. Женщина получила осколочное ранение спины, а мужчина — ранение правой руки. Пострадавших госпитализировали.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударах ВСУ по Белгородской области.

Командование ВСУ отправляет солдат на смерть

Украинский военнопленный Михаил Чаленко сообщил телеканалу «Россия 24», что командование отправляет провинившихся солдат на смерть. Он единственный, кто остался в живых из своего подразделения в составе 425-го полка ВСУ.

Чаленко, участвовавший в боевых действиях на Запорожском направлении, попытался сбежать с линии фронта. Спустя год его нашли и в наказание отправили на верную гибель под Красноармейск.

Чаленко пришлось отдать зарплату командованию, чтобы его не забрасывали на передний край.

«Вслепую заводили, просили откат, но они все равно сказали: только вперед — никакого отката нет. Если кто-то откатится, расстреляют свои же», — рассказал военный.

