Системы ПВО сбили более десятка беспилотников ВСУ над тремя регионами

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России. За четыре часа дежурные средства ПВО нейтрализовали 12 украинских дронов самолетного типа над территорией трех приграничных регионов.
Воздушные цели были ликвидированы в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени. Наибольшее количество беспилотников — семь единиц — уничтожено в небе над Брянской областью.
Над воздушным пространством Курской области расчетами противовоздушной обороны сбито четыре вражеских аппарата. Еще один беспилотник нейтрализован при попытке прорыва через границу Белгородской области.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные нанесли ракетный удар по колонне грузовых автомобилей Вооруженных сил Украины, перевозившей беспилотные летательные аппараты. 20 грузовиков противника были уничтожены в районе населенного пункта Лавы, расположенного восточнее Чернигова. Ракетный удар был нанесен по месту подготовки к запуску дронов и непосредственно по транспортным средствам, перевозившим данную технику.