Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 18:07

Системы ПВО сбили более десятка беспилотников ВСУ над тремя регионами

Минобороны России сообщило об уничтожении 12 украинских БПЛА над тремя регионами

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России. За четыре часа дежурные средства ПВО нейтрализовали 12 украинских дронов самолетного типа над территорией трех приграничных регионов.

Воздушные цели были ликвидированы в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени. Наибольшее количество беспилотников — семь единиц — уничтожено в небе над Брянской областью.

Над воздушным пространством Курской области расчетами противовоздушной обороны сбито четыре вражеских аппарата. Еще один беспилотник нейтрализован при попытке прорыва через границу Белгородской области.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные нанесли ракетный удар по колонне грузовых автомобилей Вооруженных сил Украины, перевозившей беспилотные летательные аппараты. 20 грузовиков противника были уничтожены в районе населенного пункта Лавы, расположенного восточнее Чернигова. Ракетный удар был нанесен по месту подготовки к запуску дронов и непосредственно по транспортным средствам, перевозившим данную технику.

Минобороны РФ
ВСУ
беспилотники
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.