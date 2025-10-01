Системы ПВО сбили более десятка беспилотников ВСУ над тремя регионами Минобороны России сообщило об уничтожении 12 украинских БПЛА над тремя регионами

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России. За четыре часа дежурные средства ПВО нейтрализовали 12 украинских дронов самолетного типа над территорией трех приграничных регионов.

Воздушные цели были ликвидированы в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени. Наибольшее количество беспилотников — семь единиц — уничтожено в небе над Брянской областью.

Над воздушным пространством Курской области расчетами противовоздушной обороны сбито четыре вражеских аппарата. Еще один беспилотник нейтрализован при попытке прорыва через границу Белгородской области.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные нанесли ракетный удар по колонне грузовых автомобилей Вооруженных сил Украины, перевозившей беспилотные летательные аппараты. 20 грузовиков противника были уничтожены в районе населенного пункта Лавы, расположенного восточнее Чернигова. Ракетный удар был нанесен по месту подготовки к запуску дронов и непосредственно по транспортным средствам, перевозившим данную технику.