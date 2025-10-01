В Белгородском районе в результате атаки ВСУ загорелись автомобили Гладков сообщил о сгоревших автомобилях в результате атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Разумное в Белгородском районе, в результате загорелись два автомобиля, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его информации, никто не пострадал.

В результате прилета боеприпаса в поселке Разумное загорелись два легковых автомобиля — пожарные расчеты занимаются ликвидацией огня, — уточнил Гладков.

Власти уточняют информацию о последствиях удара, сообщил глава Белгородской области. На месте работают оперативные службы, добавил он.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 октября в Белгородской области действовала угроза по БПЛА. Гладков сообщил, что в результате падения обломков сбитых БПЛА горели частный дом и хозпостройка в селе Таврово и поселке Майский.

Также пострадавший от дронов ВСУ житель села Казинка Белгородской области умер в больнице. Налет был совершен 29 сентября, украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, тяжело ранив женщину и мужчину в салоне, их обоих госпитализировали. Глава региона выразил соболезнования семье и близким умершего. Женщина, которая пострадала во время атаки ВСУ, находилась в больнице в тяжелом состоянии.