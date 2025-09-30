«Cъедают заживо»: заградотряды, поборы, дроны — как ВСУ воюют против своих

ВС России уничтожают окруженные элитные украинские подразделения в Синельниковском лесу Харьковской области. По данным источников, были зафиксированы случаи, когда военные ВСУ атакуют с дронов сослуживцев, пытающихся сдаться в плен. Насколько эти случаи распространены в украинской армии, почему Киев жертвует элитными солдатами, приведут ли расправы к бунту в рядах ВСУ — читайте в материале NEWS.ru.

Почему военные ВСУ стреляют по сослуживцам

В середине сентября российские Вооруженные силы блокировали в Синельниковском лесу Харьковской области подразделения двух бригад украинской армии — 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной. В окружении оказались более сотни солдат ВСУ.

Украинцы пытались деблокировать свои подразделения. Они несколько раз атаковали российские позиции как изнутри, так и снаружи котла. Однако ни одна попытка не увенчалась успехом.

Позднее стало известно, что военные ВСУ нанесли удар беспилотниками по сослуживцам, которые пытались сдаться в плен. По информации Telegram-канала «Северный ветер», трое солдат хотели сложить оружие, однако стали целями для БПЛА. Двое были убиты, одному удалось дойти до позиций ВС РФ. Всего в окружении остается около десятка солдат.

Как часто военные ВСУ открывают огонь по сослуживцам, пытающимся сдаться в плен

Подобных случаев среди украинских военных сотни, а то и тысячи, отметил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Солдаты ВСУ всегда стараются убить тех, кто сдается в плен. Это своеобразная тактика — оставлять своих в окружении, бросать тела погибших на поле боя, бомбить сдающихся. Причем на этом чаще всего настаивает командование — приказы поступают с самого верха. Отношение как к расходному материалу, который, если прохудился, не стоит чинить, а лучше сжечь, практикуется в ВСУ с самого начала конфликта», — заявил он.

В сентябре 2023 года двое украинских военных застрелили сослуживца, который пытался помешать им сдаться в плен, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это произошло при взятии российскими военнослужащими взводного опорного пункта ВСУ у населенного пункта Новоселовское.

В апреле 2024 года пленный украинский военный из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Александр Иванащенко рассказал, как сослуживцы пытались убить FPV-дронами бойцов, сдавшихся российским военнослужащим. По его словам, было проведено несколько атак.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что это вполне типичная ситуация для ВСУ.

«Они постоянно следят за теми, кто там воюет. Тем более если они идут сдаваться. Раньше просто стреляли им в спину, а сейчас используют высокие технологии слежения за своими. В случае попытки сдаться они применяют против них дроны и скидывают взрывчатку», — сказал эксперт.

Поднимут ли украинские военные бунт из-за убийств сослуживцев

По мнению Журавлева, расстрелы военных, сдающихся в плен, не приведут к бунтам. «Подразделения сцементированы страхом и украинской идеологией. Большинство из них свято верят в постулаты киевской пропаганды, например, что в плену русские якобы съедят солдат заживо. Сзади всегда стоят заградотряды с автоматами — наша разведка это фиксировала — иначе заставить воевать толпы напуганных мобилизованных было бы попросту невозможно», — сказал парламентарий.

Перенджиев в свою очередь отметил, что в украинской армии периодически вспыхивают бунты. «Но они подавляются, и это у них лучше получается, чем воевать. В этом плане они мастера. У них уродское отношение к людям. В элитных частях своя иерархия — более элитные и менее, так что есть и поборы, и издевательства. Все это вызывает сопротивление и гнев, но тут же жестко подавляется на корню, так как давно четко отработано», — заключил эксперт.

