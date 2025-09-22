«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 08:09

Стало известно о провальной попытке ВСУ деблокировать бригады под Харьковом

ВСУ не смогли деблокировать две окруженные бригады у Синельниково

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ не удалось деблокировать две окруженные бригады у населенного пункта Синельниково в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. В результате украинские военные отступили на исходные позиции с потерями.

За сутки противник дважды пытался деблокировать окруженные в лесу боевые группы 57-й и 127-й бригад, — говорится в сообщении.

Ранее командир мотострелковой роты 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Куаныш Ракушев сообщил, что российские военные провели успешную операцию в районе населенного пункта Муравка в Донбассе. Штурмовики организовали засаду для отступающих украинских солдат, лишив противника возможности сообщить командованию о начале штурма.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что за неделю боевых действий удалось уничтожить укрепленные районы ВСУ вблизи Константиновки в Донецкой Народной Республике. Он подчеркнул, что особое внимание уделялось закреплению на занятых рубежах и улучшению оборонительных позиций. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Россия
Украина
ВСУ
Харьковская область
провалы
