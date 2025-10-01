Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 19:32

Сотня дронов и десятки бойцов. «Искандеры» разгромили колонну ВСУ: детали

Военнослужащий в кабине управления оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» Военнослужащий в кабине управления оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» Фото: РИА Новости

В Минобороны РФ сообщили об ударе по колонне ВСУ. Что об этом известно, где состоялся прилет, правда ли украинские войска лишились сотни дронов и десятков бойцов?

Как «Искандеры» разнесли колонну ВСУ, детали

Расчеты ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» уничтожили фуры ВСУ, перевозившие беспилотные летательные аппараты в районе населенного пункта Лавы, который располагается восточнее Чернигова, сообщили в пресс-службе МО РФ.

«Нанесен ракетный удар по месту подготовки к запуску БПЛА и грузовым автомобилям, перевозившим ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия. Точным ударом ОТРК „Искандер-М“ цель поражена», — говорится в публикации.

По данным ведомства, уничтожены 20 грузовых автомобилей, перевозивших 100 дронов дальнего действия типа «Лютый», а также 60 украинских бойцов, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур; в результате удара возникло объемное возгорание.

«Удары по фурам, перевозившим БПЛА ВСУ, были продолжены при следовании этих автомобилей по автотрассе. В результате прямого попадания БПЛА „Герань-2“ загорелись пять грузовых автомобилей с беспилотниками», — подчеркнули в Минобороны.

«Такого удара в ВСУ не ждал никто, иначе бы не подставились», «Разнесли в пух и прах», — пишут пользователи Сети.

Фото: МО РФ

Что еще известно об успехах ВС РФ на СВО 1 октября

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Искриковщина, Кондратовка, Мезеновка и Новая Сечь Сумской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе СВО от 1 октября.

«На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бологовка, Волчанск и Григоровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад материальных средств», — заявили в пресс-службе.

Подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю; ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ близ Богуславки, Александровки, Новоселовки, Ямполя и Яцковки в Донецкой Народной Республике, Купянска в Харьковской области, отметили в ведомстве.

«Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а также шесть складов боеприпасов», — уточнили в МО.

Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение; формирования ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Иванополье, Константиновка, Пазено, Плещеевка, Северск и Черкасское Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 305 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 152-мм пушку „Гиацинт-Б“. Уничтожены пять складов боеприпасов и горючего», — говорится в сообщении.

Центральная группировка войск заняла более выгодные рубежи, разбив подразделения ВСУ у Анновки, Белицкого, Гришиного, Золотого Колодезя, Красноармейска, Красного Лимана, Петровки, Родинского и Торецкого в ДНР; подразделения «Востока» освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области, нанесли поражение украинским войскам в Новогригоровке, Новониколаевке и Полтавке Запорожской области, заявили в МО.

