Пойдут против РФ? Кто из российских звезд может воевать на стороне НАТО

Пойдут против РФ? Кто из российских звезд может воевать на стороне НАТО

Пользователи Сети задались вопросом: кто из живущих за границей российских звезд может подпасть под мобилизацию в случае войны стран НАТО против России? Призовут ли на военную службу иноагентов и артистов, объявленных в международный розыск?

Кто из артистов может воевать за Латвию и Германию

Экс-актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не раз публично заявлял о несогласии с политикой властей РФ и даже собирался воевать на стороне Украины. В одном из интервью он выразил безразличие к дальнейшей судьбе России и предположил, что от страны может остаться только Еврейский автономный округ, тогда как остальная территория превратится в радиоактивный пепел.

За эти слова Смольянинова включили в реестр иностранных агентов, в перечень террористов и экстремистов, после чего заочно арестовали по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ и объявили в международный розыск. Сейчас Смольянинов живет в Латвии, которая входит в блок НАТО, и может попасть в список призывников.

Российский режиссер Кирилл Серебренников в 2022 году переехал в Германию. Он публично поддержал Украину и назвал россиян «варварами». В 2025 году режиссер представил на Каннском кинофестивале фильм «Исчезновение доктора Менгеле» о побеге нацистского врача-убийцы Йозефа Менгеле в Южную Америку. По словам Серебренникова, он хотел «напомнить о том, что происходило с людьми в концлагере Аушвиц».

Немало российских звезд живет и в Великобритании, которая тоже играет активную роль в Североатлантическом альянсе. Там поселились звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис, журналист Олег Кашин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также бывший глава «Евросети», а сейчас блогер Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Кирилл Серебренников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кого из звезд РФ могут мобилизовать в Испании

Российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) переехал в Испанию с женой в 2023 году, где у пары родилась дочь. Юморист не раз признавался, что жизнь в эмиграции далась ему нелегко. Он жаловался на бюрократию, высокие цены и невозможность хорошо зарабатывать. Подписчики предположили, что в случае начала войны с НАТО артисту придется выбирать: либо срочно возвращаться на родину, либо ждать мобилизации.

Также в Испании проживают стендап-комик Денис Чужой (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который 24 февраля 2022 года написал антивоенные посты, а после испугался и уехал из страны, и писатель Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвинивший российские власти в неадекватности. Оба они находятся в призывном возрасте.

Кого из звезд могут призвать на службу в США

Еще одной страной, входящей в блок НАТО, являются США. Туда после начала СВО переехало множество российских звезд: внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков, стендап-комик Александр Незлобин и актер Андрей Бурковский. Также в США недавно перебрался экс-актер Алексей Панин, который в соцсетях заявил о брезгливом отношении к российскому менталитету и нежелании ассоциировать себя с родной страной.

Никита Пресняков Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Панин назвал Россию «грязной и уголовной», а бывших земляков упрекнул в «ненависти друг к другу». Также он заявил, что считает победу СССР в Великой Отечественной войне «неоднозначной».

Переехал в США и режиссер Александр Молочников. В 2022 году он публично обратился к своим украинским подписчикам и попросил прощения за действия России. Он также подчеркнул, что считает Крым частью Украины, после чего покинул РФ.

Комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после начала СВО записал видео с осуждением действий РФ. Он подчеркнул, что на Украине живет его мать и младший брат, а сам он окончил там школу и считает Киев родным городом. После Поперечный призвал власти России остановить военные действия и переехал в Калифорнию.

«Армия предателей и словоблудов», — комментируют россияне в Сети состав гипотетического подразделения НАТО, состоящего из иноагентов.

Читайте также:

Ярость, ликование и издевательства: что сказали враги Кеосаяна о его смерти

«Покрывали два генерала»: вскрылось, кому Пугачева обязана карьерой

Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ