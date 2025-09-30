Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 09:49

С российского актера-иноагента взыскивают 95 тыс. рублей по кредитам

Актер Смольянинов стал фигурантом нового исполнительного производства

Артур Смольянинов Артур Смольянинов Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

С актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) взыскивают задолженность по кредитным платежам в размере почти 95 тыс. рублей, передает РИА Новости со ссылкой материалы судебных приставов и судебных материалов. Новое исполнительное производство по судебному приказу было заведено 25 сентября.

Сбербанк подал в суд на актера Смольянинова из-за неуплаты по кредиту. В июле 2023 года судебное решение о взыскании долга вступило в силу.

До этого на актера составили административный протокол за нарушение законодательства. В частности, артист не предоставил сведения о себе в уполномоченный орган, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Одновременно с этим суд закрыл исполнительные производства в отношении артиста после погашения им долгов на сумму более чем 155 тыс. рублей. Теперь Смольянинову нужно выплатить еще 3,9 тыс. рублей исполнительных сборов.

До этого Тверской суд Москвы зарегистрировал иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей. Мужчину возмутило интервью Примадонны.

