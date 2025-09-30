С российского актера-иноагента взыскивают 95 тыс. рублей по кредитам

С актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) взыскивают задолженность по кредитным платежам в размере почти 95 тыс. рублей, передает РИА Новости со ссылкой материалы судебных приставов и судебных материалов. Новое исполнительное производство по судебному приказу было заведено 25 сентября.

Сбербанк подал в суд на актера Смольянинова из-за неуплаты по кредиту. В июле 2023 года судебное решение о взыскании долга вступило в силу.

До этого на актера составили административный протокол за нарушение законодательства. В частности, артист не предоставил сведения о себе в уполномоченный орган, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Одновременно с этим суд закрыл исполнительные производства в отношении артиста после погашения им долгов на сумму более чем 155 тыс. рублей. Теперь Смольянинову нужно выплатить еще 3,9 тыс. рублей исполнительных сборов.

