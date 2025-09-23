«Интервидение-2025»
23 сентября 2025

Актер Смольянинов погасил долг в 155 тыс. рублей

Суд закрыл исполнительные производства против Смольянинова после уплаты долгов

Суд закрыл исполнительные производства в отношении актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после погашения им долгов в более чем 155 тыс. рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что за задолженность у артиста приставы арестовали автомобиль. Теперь Смольянинову нужно выплатить еще 3,9 тыс. рублей исполнительных сборов.

Задолженность Смольянинова погашена, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что покинувший Россию комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не оплатил свет в замке в деревне Грязь. По данным источника, на него подали иск в суд, в котором требуется взыскать с юмориста больше 500 тыс. рублей. Сам шоумен комментариев на этот счет не давал. Также неизвестно, кто проживает во дворце в Московской области, пока комик остается за границей.

До этого сообщалось, что певица Алла Пугачева и Галкин сэкономили около 180 млн рублей, избегая налогов за замок в Грязи. Источники отмечают, что шестиэтажного дворца площадью 1,8 тыс. квадратных метров на кадастровой карте нет.

