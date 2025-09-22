На Галкина подали в суд из-за неоплаченного света в замке С Галкина хотят взыскать 500 тыс. рублей за неоплаченный свет в замке в Грязи

Покинувший Россию комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не оплатил свет в замке в деревне Грязь, сообщает РИА Новости. По данным источника, на него подали иск в суд, в котором требуется взыскать с юмориста больше 500 тыс. рублей.

Отмечается, что полмиллиона накопилось именно за электроэнергию. Сам шоумен комментариев на этот счет не давал. Также неизвестно, кто проживает во дворце в Московской области, пока комик остается за границей. Сведения о других возможных долгах Галкина также не раскрываются.

Ранее жена певца Олега Газманова и писательница Марина призналась, что однажды была в гостях у народной артистки СССР Аллы Пугачевой и Галкина. Знаменитость опубликовала снимок, который сделала в особняке знаменитостей в Грязи.

Стало известно, что певица и комик сэкономили около 180 млн рублей, избегая налогов за замок в Грязи Московской области. По данным источника, шестиэтажного дворца площадью 1,8 тыс. квадратных метров на кадастровой карте нет.