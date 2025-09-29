Еще один суд зарегистрировал иск ветерана к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Мужчину возмутило интервью Примадонны, которое она дала журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Исковое заявление зарегистрировано, — говорится в материалах.

Трещев считает, что Пугачева порочила честь президента России, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла ВС РФ и правоохранительные органы, но при этом восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Мужчина уточнил, что такой же иск он направил в Савеловский суд столицы, где его зарегистрировали. Себе Трещев намерен оставить 1 рубль, а остальное — перечислить в доход федерального бюджета, на нужды ветеранов.

