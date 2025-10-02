Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Хинштейн рассказал о раненной при атаке дрона ВСУ девушке

Хинштейн: девушка пострадала при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области

В Курской области от удара дрона ВСУ пострадала 28-летняя девушка, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль недалеко от села Мокрушино в Беловском районе.

Вчера вечером вблизи села Мокрушино Беловского района украинский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. Пострадала 28-летняя девушка, — написал Хинштейн.

Глава региона отметил, что у девушки диагностировали осколочные ранения правой руки. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. После этого пострадавшую отпустили домой на амбулаторное лечение.

Враг жесток и беспощаден. Пожалуйста, не рискуйте собой, воздержитесь от поездок в приграничье, — призвал губернатор.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области — там из-за падения украинского беспилотника загорелись крыша здания и трава в поле. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, из-за инцидента никто не пострадал.

