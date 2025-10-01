Против подростков из четырех регионов возбудили уголовные дела о терроризме

Против подростков из четырех регионов возбудили уголовные дела о терроризме

Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела против подростков, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко в Telegram-канале. По версии правоохранителей, подозреваемые могли быть вовлечены в террористическую деятельность через интернет.

Следственным комитетом России в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Республике Башкортостан задержаны несовершеннолетние. Большинству из них уже предъявлено обвинение, — уточнила Петренко.

По версии следствия, подростки поддавались внешнему влиянию в приложениях для общения. Против подозреваемых избраны меры пресечения, предполагающие изоляцию от общества, пояснила представитель СК. Ведомство ведет работу по установлению всех деталей инцидентов.

До этого Петренко сообщила, что трое подростков готовили теракт на ижевском объекте оборонно-промышленного комплекса, однако ФСБ предотвратила преступление. По ее словам, несовершеннолетним предъявлено обвинение по уголовному делу о покушении на террористический акт, фигуранты арестованы.