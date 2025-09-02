Трое подростков пытались устроить теракт на предприятии

Трое подростков готовили теракт на ижевском объекте оборонно-промышленного комплекса, однако ФСБ предотвратила преступление, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, несовершеннолетним предъявлено обвинение по уголовному делу о покушении на террористический акт, фигуранты арестованы.

В августе 2025 года при закладке устройства у проходной предприятия подростки задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Ранее СК обратил внимание на рост числа терактов, совершенных подростками. По словам Петренко, несовершеннолетних из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края осудили за террористические преступления, в том числе за подготовку теракта. Им назначены наказания от пяти до шести лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

До этого сообщалось, что 15-летний житель Энгельса получил сообщение в мессенджере с предложением совершить преступление за деньги. Подросток согласился и уговорил двух своих 16-летних друзей поучаствовать в этом.