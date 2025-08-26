Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 10:06

СК обратил внимание на рост числа терактов, совершенных подростками

СК: в трех регионах России подростков осудили за террористические преступления

Подростков из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края осудили за террористические преступления, в том числе за подготовку теракта, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, несовершеннолетним назначены наказания от пяти до шести лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ России пресечена преступная деятельность трех несовершеннолетних на территории Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края, — сказано в сообщении.

В зависимости от роли подростков признали виновными по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, участии в деятельности террористической организации и приготовлении к террористическому акту. В ведомстве предупредили о серьезных последствиях за участие в преступной деятельности, в том числе в виртуальном пространстве. Отсутствие знаний о законах не освобождает от ответственности, и несовершеннолетний возраст не является смягчающим обстоятельством, подчеркнули в СК.

Ранее в Сети появилось видео, как трех подростков задержали по делу о теракте на объектах транспортной инфраструктуры в Саратовской области. На опубликованных кадрах на несовершеннолетних надевают наручники, после их допрашивают в отделении ФСБ.

