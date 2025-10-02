Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 08:00

Бои за Новогригоровку, ракетный «обед» у ВСУ: новости СВО к утру 2 октября

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российская армия начала бои за освобождение Новогригоровки в Запорожской области, украинские дроны оснастили камерами польского производства, удар по ресторану с бойцами ВСУ под Харьковом. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 1 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Раскрыта суть новой ракетной тактики России на Украине

ВС России перешли к новой тактике ракетных ударов по Украине, которая характеризуется большей массовостью и частотой. Прямым следствием подобных изменений опрошенные изданием эксперты называют уничтожение мошеннического колл-центра в Днепре. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Удары теперь, как сказано в публикации, наносятся по объектам двойного назначения. Поражение колл-центра, курируемого СБУ, интерпретируется как «черная метка» Киеву.

Армия РФ взялась за освобождение нового села в зоне СВО

После освобождения села Вербовое в Днепропетровской области российские военные начали бои в соседней Новогригоровке в Запорожской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это наступление позволило дестабилизировать оборону Вооруженных сил Украины на данном участке.

Наступление не только создает буферную зону, но и разрушает украинскую оборону, так как Киев не ожидал здесь скорых активных действий и перебросил часть резервов на другие направления, объяснил эксперт.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минимум 10 беспилотников сбили над Воронежской областью

Более 10 беспилотных летательных аппаратов обнаружены и уничтожены в двух районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. На данный момент отменена непосредственная угроза удара БПЛА для Лискинского, Острогожского, Бутурлиновского районов и Борисоглебска.

Системы ПВО оперативно среагировали на воздушную угрозу, не допустив повреждения критической инфраструктуры и жилых зданий. При этом общий режим опасности атаки БПЛА в регионе продолжает действовать.

Бойцы ВС России нашли в украинских дронах польскую «начинку»

На сбитых беспилотных летательных аппаратах Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении российские военнослужащие обнаружили комплексы камер польского производства, рассказал командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» с позывным Чекист. Речь идет о тяжелых ударных гексакоптерах типа «Баба-яга».

На официальном сайте компании Iridex Robotics указаны характеристики двухосевой камеры. Она распознает и отслеживает объекты. Так устройство располагает тепловизионной камерой.

Новые дроны «Герань» застопорили движущийся поезд на Украине

Российские беспилотные летательные аппараты «Герань» после модернизации впервые успешно атаковали движущийся железнодорожный состав на территории Украины. Инцидент произошел в Черниговской области, где по эшелону с топливом был нанесен удар в 150–200 километрах от границы. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Первый беспилотник поразил локомотив состава, что привело к его остановке, после чего последующие дроны атаковали железнодорожные платформы и цистерны с топливом. На месте был обнаружен мини-компьютер Nvidia, способный одновременно обрабатывать видеопоток и распознавать цели путем сравнения с заранее загруженными моделями.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Харьковской области разнесли ресторан с украинскими военнослужащими

Вечером 1 октября российские военные нанесли удар по зданию в городе Балаклея Харьковской области, заявил военный корреспондент Даниил Безсонов. В момент атаки там проводилось мероприятие Вооруженных сил Украины с участием большого количества военнослужащих. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Прибывшие на мероприятие военнослужащие были доставлены как минимум на трех автобусах. В результате прямого попадания в здании возник пожар. Информация уточняется.

