Минимум 10 беспилотников сбито над Воронежской областью Гусев: силы ПВО сбили более 10 беспилотников в двух районах Воронежской области

Более 10 беспилотных летательных аппаратов обнаружены и уничтожены в двух районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. На данный момент отменена непосредственная угроза удара БПЛА для Лискинского, Острогожского, Бутурлиновского районов и Борисоглебска.

Системы ПВО оперативно среагировали на воздушную угрозу, не допустив повреждения критической инфраструктуры и жилых зданий. При этом общий режим опасности атаки БПЛА в регионе продолжает действовать.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — написал он.

Местные власти продолжают мониторить ситуацию и призывают жителей сохранять бдительность. Оперативные службы региона остаются в состоянии повышенной готовности к возможным новым угрозам с воздуха.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Их приняли для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время осуществляется корректировка расписания авиарейсов с учетом введенных ограничений. Информация о снятии запретов пока не публиковалась, гражданам советуют следить за официальным каналом Росавиации.