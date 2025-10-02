Мощная атака на Украину 2 октября: где прилеты, какие цели, что известно

Мониторинговые каналы и военно-политические блогеры сообщают о мощной атаке по объектам ВСУ на территории Украины ночью 2 октября. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что известно, где фиксируются прилеты, какие цели поражены?

Что известно об атаке на Украину ночью 2 октября

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» в ночь на четверг сообщил о мощных ударах недалеко от Киева. Позднее авторы уточнили, что под Киевом атакована железнодорожная инфраструктура. Сильный пожар был заметен издалека, пламя можно было увидеть за километры.

По данным канала, атака производилась с помощью БПЛА «Герань».

«Под Киевом атакована ж/д инфраструктура, мощный пожар виден на километры. „Герани“ атаковали железнодорожную инфраструктуру в районе Бучи в Киевской области. После атаки возник мощный пожар — зарево видно на несколько километров», — говорится в посте.

Telegram-канал Colonelcassad также писал, что прилеты фиксировались в Буче, Черниговской и Сумской областях.

«Прилеты в Буче. Также идут удары по Черниговской и Сумской областям. Сегодня рано начали и пока не собираются останавливаться», — уточняют авторы.

В то же время Telegram-канал «НгП раZVедка» сообщает, что в результате ударов «Гераней» были ликвидированы тяговые подстанции в Конотопе.

«Тяговые подстанции в Конотопе поражены ударами „Гераней“, железнодорожные перевозки на данном участке парализованы», — отмечается в публикации.

Что известно об ударах по Украине накануне

Украинские власти сообщили, что в результате удара беспилотников ВС РФ по критической инфраструктуре обесточен город Славутич Киевской области.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что взрывы в Славутиче прогремели в 16:35.

«Плохие сегодня новости. Получили попадание в подстанцию 330 кВ. Место без электропитания. Последствия уточняются. Пожарные работают над ликвидацией возгораний. Мы собираемся перейти на другие источники, время уточняется. Водоканал ограничил работу, вода будет по часам, следите за объявлениями. Системы связи запитаем», — объявил мэр Славутича Юрий Фомичев.

Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче привело к отключению электричества в некоторых районах Черниговской области. Военная администрация региона объявила о блэкауте в нескольких населенных пунктах.

«Есть серьезные повреждения, с которыми связаны отключения света в разных районах области. Речь не о превентивных мерах!» — объявили в «Черниговоблэнерго».

В 16:50 «Хроники Гераней» отметили еще одну группу российских БПЛА по пути к Славутичу, вскоре последовали взрывы.

«Гори, гори ясно!», «Разнесли еще одну важнейшую подстанцию. Теперь Украину ждет тотальный блэкаут», — пишут пользователи Сети.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

