Раскрыта суть новой ракетной тактики России на Украине MK.RU: удары России по Украине участились и стали жестче

ВС России перешли к новой тактике ракетных ударов по Украине, которая характеризуется большей массовостью и частотой, пишет MK.RU. Прямым следствием подобных изменений опрошенные изданием эксперты называют уничтожение мошеннического колл-центра в Днепре. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Удары теперь наносятся, как сказано в публикации, по объектам двойного назначения. Поражение колл-центра, курируемого СБУ, интерпретируется как «черная метка» Киеву.

Украинские власти также ожидают активизации атак на энергосистему и уже перебрасывают дизельные электростанции в прифронтовые области. По словам военного эксперта, заслуженного военного летчика генерал-майора авиации Владимира Попова, ВС РФ последние два года практически не наносили удары по электроэнергетике Украины из гуманных соображений.

Сейчас идет обострение, и мы на него отвечаем. Правильно говорят, что эта зима станет для киевского режима испытанием — тепла и электричества будет все меньше и меньше, — отметил Попов.

Он признал, что уничтожать подобные цели непросто. Для этого нужно использовать дальнобойные средства, изучать и формировать разведывательную информацию. Но Россия обязательно будет этим заниматься, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Днепр (Днепропетровск) превратился в мировую столицу мошеннических колл-центров, работающих против России, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ-2025. По данным финансовой организации, там действуют почти 400 таких «служб поддержки».