На Западе признали, что Украина перехватывает все меньше российских ракет FT: Украина в сентябре перехватила лишь 6% российских баллистических ракет

В сентябре украинские военные смогли перехватить лишь 6% российских баллистических ракет, сообщает Financial Times со ссылкой на данные британской организации Centre for Information Resilience. Это в том числе связано с модернизацией российского оружия, отмечают авторы публикации.

Уровень перехвата Украиной баллистических ракет <...> в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков. <...> Кампания уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы, — говорится в публикации.

По информации FT, Россия модернизировала ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», научив их маневрировать и менять траекторию на финальном участке полета. Это затрудняет работу систем Patriot, которые остаются на Украине единственными средствами перехвата баллистических целей. Как сообщили изданию бывшие и действующие украинские чиновники, в течение лета российские удары привели к разрушению не менее четырех заводов по производству беспилотников.

Ранее СМИ выяснили, что ВС России перешли к новой тактике ракетных ударов по Украине, которая характеризуется большей массовостью и частотой. Прямым следствием подобных изменений опрошенные изданием эксперты называют уничтожение мошеннического кол-центра в Днепре. В МО РФ данную информацию не комментировали.