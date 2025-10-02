Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 09:55

В зоне СВО взяты в плен военнослужащие элитного украинского подразделения

Солдаты элитного подразделения ВСУ «Скала» сдались в плен под Красноармейском

Группа военнослужащих элитного украинского подразделения «Скала» сдалась в плен в районе Красноармейска (Покровска), сообщает ТАСС. Среди них оказались мобилизованные.

Военные сдались в плен после уничтожения их групп. Пленным в настоящее время оказывают необходимую помощь.

Ранее пленный военнослужащий подразделения «Скала» Михаил Челенко сообщил, что ВСУ готовят к сдаче Красноармейск. По словам насильно мобилизованного и отправленного на фронт украинца, солдат для обороны города не осталось.

До этого стало известно, что бойцы Южной группировки войск ВС РФ взяли в плен при продвижении на Северском направлении в ДНР военнослужащего 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Мужчина единственный из своего подразделения остался жив.

Заместитель командира взвода группировки войск «Восток» с позывным Борман рассказал, что украинским новобранцам не разрешают покидать позиции даже в критических ситуациях. По его словам, это говорит о том, что люди для ВСУ — лишь расходный материал.

Кроме того, сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие с серьезными отклонениями по здоровью направляются в так называемые роты смерти. По данным источников в российских силовых структурах, такие подразделения используются для отвлечения внимания противника во время штурмов.

