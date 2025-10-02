В России узнали о подготовке ВСУ к сдаче Красноармейска Пленный Челенко сообщил о готовности ВСУ сдать Красноармейск

ВСУ готовят к сдаче Красноармейск, сообщил пленный военнослужащий подразделения «Скала» Михаил Челенко. По словам насильно мобилизованного и отправленного на фронт украинца, которые приводит ТАСС, солдат для обороны города не осталось. Уточнялось, что Челенко сдался в плен под Красноармейском.

Город готовят к сдаче, потому что некому там уже воевать. Я один остался из своей группы из восьми человек, — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.

До этого российские бойцы группировки «Север» в Сумской области захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW. По словам офицера с позывным Фанат, на трофее есть маркировки Военно-морских сил США и главного агентства НАТО.